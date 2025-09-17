ASTROLOGIA

Áries, Câncer e Peixes vão receber mensagens decisivas do Anjo da Guarda neste dia 17 de setembro

Recados virão em conversa, sonho ou até na intuição

Fernanda Varela

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:00

Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (17), o anjo da guarda envia recados importantes para alguns signos do zodíaco. Áries, Câncer e Peixes estarão mais conectados às energias espirituais e podem perceber sinais sutis ao longo do dia, seja em uma conversa, em um sonho ou até na intuição que aparece de repente.

Veja como é cada signo 1 de 4

Para Áries, o recado do anjo da guarda é de coragem. Uma mensagem inesperada pode chegar para mudar planos e trazer novas oportunidades. O conselho é não agir no impulso, mas confiar na proteção divina para dar o próximo passo.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Câncer recebe do seu anjo um chamado para ouvir o coração. Um recado afetivo pode esclarecer sentimentos ou reforçar vínculos importantes. O momento pede atenção às palavras ditas e até aos gestos silenciosos, que revelam muito mais do que parecem.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Já Peixes será guiado pela sensibilidade. O anjo da guarda inspira o signo a perceber sinais nas entrelinhas e valorizar sua intuição. Uma ligação ou mensagem pode ser o ponto de partida para novas descobertas espirituais ou criativas.

Famosos do signo de Peixes 1 de 16