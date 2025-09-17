Áries, Câncer e Peixes vão receber mensagens decisivas do Anjo da Guarda neste dia 17 de setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:00
Nesta quarta-feira (17), o anjo da guarda envia recados importantes para alguns signos do zodíaco. Áries, Câncer e Peixes estarão mais conectados às energias espirituais e podem perceber sinais sutis ao longo do dia, seja em uma conversa, em um sonho ou até na intuição que aparece de repente.
Para Áries, o recado do anjo da guarda é de coragem. Uma mensagem inesperada pode chegar para mudar planos e trazer novas oportunidades. O conselho é não agir no impulso, mas confiar na proteção divina para dar o próximo passo.
Câncer recebe do seu anjo um chamado para ouvir o coração. Um recado afetivo pode esclarecer sentimentos ou reforçar vínculos importantes. O momento pede atenção às palavras ditas e até aos gestos silenciosos, que revelam muito mais do que parecem.
Já Peixes será guiado pela sensibilidade. O anjo da guarda inspira o signo a perceber sinais nas entrelinhas e valorizar sua intuição. Uma ligação ou mensagem pode ser o ponto de partida para novas descobertas espirituais ou criativas.
Mesmo quem não pertence a esses signos pode sentir a presença dos anjos neste dia. Estar aberto às sutilezas e agradecer pelas pequenas coincidências é a chave para perceber o cuidado constante que vem do alto.