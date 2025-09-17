Acesse sua conta
Áries, Câncer e Peixes vão receber mensagens decisivas do Anjo da Guarda neste dia 17 de setembro

Recados virão em conversa, sonho ou até na intuição

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:00

Signos, horóscopo e zodíaco
Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (17), o anjo da guarda envia recados importantes para alguns signos do zodíaco. Áries, Câncer e Peixes estarão mais conectados às energias espirituais e podem perceber sinais sutis ao longo do dia, seja em uma conversa, em um sonho ou até na intuição que aparece de repente.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Para Áries, o recado do anjo da guarda é de coragem. Uma mensagem inesperada pode chegar para mudar planos e trazer novas oportunidades. O conselho é não agir no impulso, mas confiar na proteção divina para dar o próximo passo.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Câncer recebe do seu anjo um chamado para ouvir o coração. Um recado afetivo pode esclarecer sentimentos ou reforçar vínculos importantes. O momento pede atenção às palavras ditas e até aos gestos silenciosos, que revelam muito mais do que parecem.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Já Peixes será guiado pela sensibilidade. O anjo da guarda inspira o signo a perceber sinais nas entrelinhas e valorizar sua intuição. Uma ligação ou mensagem pode ser o ponto de partida para novas descobertas espirituais ou criativas.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Mesmo quem não pertence a esses signos pode sentir a presença dos anjos neste dia. Estar aberto às sutilezas e agradecer pelas pequenas coincidências é a chave para perceber o cuidado constante que vem do alto.

