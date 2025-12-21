Nem pense nisso: veja os 7 objetos que o Feng Shui manda não dar de presente no Natal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 11:00
A época natalina traz consigo a expectativa de reencontros e, claro, a busca por presentear aqueles que amamos.
Contudo, a simples troca de mimos é uma manifestação carregada de significado, intenções e até mesmo expectativas para o Ano Novo que se anuncia.
Dessa forma, muita gente usa o Feng Shui como referência para ter certeza de que as energias compartilhadas são as melhores possíveis.
Essa filosofia observa como os objetos e o ambiente interagem, influenciando positivamente ou negativamente a vida. A seguir, confira as recomendações publicadas pela Catraca Livre.
Em primeiro lugar, evite presentes que sugerem finalizações. Relógios, por exemplo, marcam o fluxo do tempo e são interpretados pelo Feng Shui como sinal de encerramento ou afastamento, o que não combina com a união natalina.
Objetos cortantes devem ser riscados da lista. Facas e tesouras remetem a rupturas e conflitos, especialmente quando dados a pessoas próximas. Plantas com espinhos também são desaconselhadas por indicarem obstáculos no caminho.
E atenção com as carteiras ou bolsas vazias. Segundo a Catraca Livre, este tipo de presente "pode simbolizar escassez financeira", o que é totalmente o contrário do que se espera para o novo ciclo.
Espelhos, por sua vez, podem refletir e ampliar energias indesejadas.
Em contrapartida, o Feng Shui indica presentes que promovem o conforto e o cuidado com o ambiente doméstico e profissional. Essas escolhas ajudam a criar uma atmosfera de paz e acolhimento.
Velas aromáticas, por exemplo, são associadas à renovação e a uma sensação de aconchego profunda. Além disso, difusores de aromas, óleos essenciais, amuletos e pedras energéticas contribuem para melhorar a energia dos espaços.
Para presentear os mais jovens ou aqueles que buscam constante evolução, livros com mensagens inspiradoras são sempre uma excelente opção. Eles estimulam a reflexão e o desenvolvimento pessoal.