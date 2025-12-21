Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nem pense nisso: veja os 7 objetos que o Feng Shui manda não dar de presente no Natal

Entenda por que presentear com carteiras vazias pode atrair a escassez financeira para o ano novo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 11:00

Saiba como relógios e lenços podem ser interpretados como sinais de afastamento ou encerramento de ciclo
Saiba como relógios e lenços podem ser interpretados como sinais de afastamento ou encerramento de ciclo Crédito: Freepik

A época natalina traz consigo a expectativa de reencontros e, claro, a busca por presentear aqueles que amamos.

Contudo, a simples troca de mimos é uma manifestação carregada de significado, intenções e até mesmo expectativas para o Ano Novo que se anuncia.

Feng Shui e a organização dos quartos

Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Feng Shui: o quarto deve ter paz. Fotos de quem partiu trazem saudade, e não descanso por Costa do Sauípe/Divulgação
Quarto bagunçado, sono pesado. Feng Shui orienta que quarto deve ter ordem e vida nas imagens ao redor por Gerada por IA
Quarto organizado, mente em paz. Feng Shui valoriza espaços leves e harmoniosos por Divulgação/Hotel Morriot
Cama arrumada e espaço limpo trazem paz. Feng Shui vê o quarto como seu templo pessoal (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
A decoração do quarto do casal pode favorecer o relacionamento (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Bagunça no quarto, confusão na mente. Feng Shui aposta em harmonia visual e energética (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Feng Shui diz: seu quarto deve acolher, não pesar. A ordem faz a energia circular melhor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Quando o quarto está bagunçado, a energia trava (Imagem: ninoon | Shutterstock) por Imagem: ninoon | Shutterstock
eng Shui ensina que cada coisa no lugar é caminho aberto para o equilíbrio interior (Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia
Feng Shui: a energia do quarto começa pela ordem dos objetos (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem
Os quartos devem ter luzes quentes para um ambiente confortável (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem) por
1 de 12
Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock

LEIA MAIS

Chef revela o segredo para o purê de batatas ficar mais cremoso: não tem mistério

A árvore que ocupa pouco espaço, dá belos frutos e é ideal para pequenos jardins no Brasil

Saiba a posição ideal para colocar a árvore de Natal para atrair dinheiro em 2026: o segredo está no Feng Shui

Dessa forma, muita gente usa o Feng Shui como referência para ter certeza de que as energias compartilhadas são as melhores possíveis.

Essa filosofia observa como os objetos e o ambiente interagem, influenciando positivamente ou negativamente a vida. A seguir, confira as recomendações publicadas pela Catraca Livre.

Confira 20 livros de ficção com histórias de Natal

Com o coração nas nuvens, de Catherine Walsh (Arqueiro): Em meio a extravios de bagagem, conexões de um canto a outro de dois continentes e lembranças de suas viagens passadas, esses dois amigos que acham que nunca dariam certo como casal percebem que o universo pode ter outros planos. por Divulgação
O mistério do biscoito de gengibre, de Tiago Valente (Companhia Editora Nacional): Um cozy mystery à la Agatha Christie, um date online às vésperas do Natal, uma aliança inesperada com um colar cheio de lembranças e uma jornada em busca de uma nova árvore de Natal por Divulgação
Um conto de Natal, de Charles Dickens (Lafonte): Ebenezer Scrooge, um velho rabugento que não gosta de ninguém, recebe a visita de três espíritos: O Fantasma dos Natais Passados, o Fantasma do Natal Presente e o Fantasma dos Natais Futuros.  por Divulgação
Um namorado de Natal, de B.K. Borison (Verus): Dois melhores amigos, um namoro de mentirinha e uma fazenda que precisa ser salva a qualquer custo.  por Reprodução
Uma fazenda com a magia do Natal, de Laurie Gilmore (Intrínseca): Kira North odeia o clima das festas de fim de ano. O que é um problema, considerando que, em busca da própria independência, ela acaba de comprar uma antiga fazenda de árvores de Natal.  por Divulgação
O Natal de Hercule Poirot, de Agatha Christie (HarperCollins): Quando o abastado Simeon Lee convidou seus quatro filhos e respectivas esposas para o Natal, não tinha em mente um reencontro caloroso. por Divulgação
Casamento em dezembro, de Sarah Morgan (Harlequin): A família White tem uma tradição: haja o que houver, eles sempre passam o Natal juntos. Este ano, porém, tudo vai ser diferente, porque a caçula Rosie decidiu se casar com o namorado de poucos meses justamente na véspera de Natal, do outro lado do oceano, em um belo resort invernal. por Divulgação
A aventura do pudim de Natal, de Agatha Christie (L&PM Pocket): Na história que dá título ao livro, A aventura do pudim de Natal, um príncipe herdeiro pede a Poirot que o ajude a encontrar um rubi que lhe foi roubado.  por Divulgação
Três chances para o amor, de Lyssa Kay Adams (Arqueiro): Um ano depois de um primeiro encontro que não deu certo, Colton tenta superar a paixão e enveredar por outros caminhos da música, tentando retomar o sucesso de antes. Não fosse a magia do Natal e o apoio do Clube do Livro dos Homens, ele estaria sofrendo encolhido num canto. por Divulgação
Um romance espirituoso, de B.K. Borison (Harlequin): Harriet York não faz ideia do motivo para estar sendo assombrada. Nolan Callahan pretende passar as festas de fim de ano do mesmo jeito que todo Espírito do Natal Passado: assombrando pessoas.  por Divulgação
O Natal das garotas, de Rachael Lippincott e Alyson Derrick (Alt): Para Alex e Molly, todos os dias dos últimos três anos foram tão felizes que pareceram Natal. Então, que jeito melhor de celebrar as últimas férias de inverno da faculdade do que com uma viagem romântica para o lugar que parece ter saído do cartão mais natalino de todos? por Divulgação
Um encontro não tão inocente, de Julie Murphy e Sierra Simone (Harlequin): Bee Hobbes é muito bem-sucedida como atriz de filmes adultos. Até que seu produtor pede que ela estreleo mais novo romance de Natal do virtuosíssimo Hope Channel. por Divulgação
Corte de gelo e estrelas (Acotar 3.5), de Sarah J. Maas (Galera): Enquanto vive primeiro Solstício como Grã-Senhora, Feyre ainda lida com os horrores do passado recente e percebe que seu parceiro e sua família têm mais cicatrizes do que ela esperava - cicatrizes que podem impactar o futuro, e a paz, de sua Corte. por Divulgação
Luzes brilhantes, Natal mágico, de Mary Kay Andrews (Alta Novel): uma comunidade calorosa e pitoresca em Nova York lembrará as cidades pequenas.  por Divulgação
Até que o Natal nos separe, de Catherine Walsh (Arqueiro): Quando Megan literalmente esbarra em Christian em um pub, eles fazem um pacto de sobrevivência. Até o Natal, os dois vão ser o melhor casal de mentira de todos os tempos. por Divulgação
O pacto de Natal, de Vi Keeland e Penelope Ward (Charme): Kennedy irá para casa com Riley para a festa de Natal e fingirá ser seu namorado, se Riley concordar em ser seu par em um casamento. por Divulgação
Um encontro com Holly, de Brittainy Cherry (Record): tudo o que Holly deseja de Natal é um namorado — real ou fake — com quem possa chegar à sua cidade mostrando que deu a volta por cima, e Kai está mais do que disposto a fingir que é o escolhido dela por Divulgação
Um beijo de inverno na livraria dos corações solitários, de Annie Darling (Verus): Mattie, uma confeiteira brilhante, detesta a comemoração desde que teve o coração partido na véspera de um Natal. A única coisa que ela odeia mais que essa data é o insuportável Tom, que a irrita desde que ela começou a administrar o salão de chá ao lado da livraria. por Divulgação
Natal pra quê?, de Meghan Quinn (Charme): Depois de um péssimo término de namoro, Nola não quer saber do Natal, principalmente em sua cidade pitoresca de Bright Harbor, Maine. Furiosamente encantadores e alegres, os arredores de Nola só pioravam seu humor ácido. por Divulgação
Os delírios de Natal de Becky Bloom, de Sophie Kinsella (Record): os pais de Becky acabam se mudando e pedem à filha que organize o almoço de Natal pela primeira vez. Combinado. Afinal, o que poderia dar errado? por Divulgação
1 de 20
Com o coração nas nuvens, de Catherine Walsh (Arqueiro): Em meio a extravios de bagagem, conexões de um canto a outro de dois continentes e lembranças de suas viagens passadas, esses dois amigos que acham que nunca dariam certo como casal percebem que o universo pode ter outros planos. por Divulgação

Objetos que simbolizam o fim e o conflito

Em primeiro lugar, evite presentes que sugerem finalizações. Relógios, por exemplo, marcam o fluxo do tempo e são interpretados pelo Feng Shui como sinal de encerramento ou afastamento, o que não combina com a união natalina.

Objetos cortantes devem ser riscados da lista. Facas e tesouras remetem a rupturas e conflitos, especialmente quando dados a pessoas próximas. Plantas com espinhos também são desaconselhadas por indicarem obstáculos no caminho.

E atenção com as carteiras ou bolsas vazias. Segundo a Catraca Livre, este tipo de presente "pode simbolizar escassez financeira", o que é totalmente o contrário do que se espera para o novo ciclo.

Espelhos, por sua vez, podem refletir e ampliar energias indesejadas.

Escolhas que elevam o bem-estar do ambiente

Em contrapartida, o Feng Shui indica presentes que promovem o conforto e o cuidado com o ambiente doméstico e profissional. Essas escolhas ajudam a criar uma atmosfera de paz e acolhimento.

Velas aromáticas, por exemplo, são associadas à renovação e a uma sensação de aconchego profunda. Além disso, difusores de aromas, óleos essenciais, amuletos e pedras energéticas contribuem para melhorar a energia dos espaços.

Para presentear os mais jovens ou aqueles que buscam constante evolução, livros com mensagens inspiradoras são sempre uma excelente opção. Eles estimulam a reflexão e o desenvolvimento pessoal.

Leia mais

Imagem - Assumir cabelos brancos muda a forma como mulheres são avaliadas em entrevistas, revela executiva

Assumir cabelos brancos muda a forma como mulheres são avaliadas em entrevistas, revela executiva

Imagem - Pessoas que tiveram animais de estimação costumam ter esses 5 comportamentos

Pessoas que tiveram animais de estimação costumam ter esses 5 comportamentos

Imagem - Cientistas alertam: nossa maior ilha está se movendo para o Nordeste

Cientistas alertam: nossa maior ilha está se movendo para o Nordeste

Mais recentes

Imagem - Saiba detalhes sobre a ligação que Zezé Di Camargo recebeu de Jair Bolsonaro

Saiba detalhes sobre a ligação que Zezé Di Camargo recebeu de Jair Bolsonaro
Imagem - Anjo da Abundância: 3 signos podem encontrar dinheiro inesperado e ter novas oportunidades financeiras a partir deste domingo (21 de dezembro)

Anjo da Abundância: 3 signos podem encontrar dinheiro inesperado e ter novas oportunidades financeiras a partir deste domingo (21 de dezembro)
Imagem - Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

MAIS LIDAS

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
01

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)
02

Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)

Imagem - Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026
03

Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026

Imagem - Traficante é morto e outro é preso em operação após morte de técnicos de internet em Salvador
04

Traficante é morto e outro é preso em operação após morte de técnicos de internet em Salvador