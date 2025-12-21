NATAL

Nem pense nisso: veja os 7 objetos que o Feng Shui manda não dar de presente no Natal

Entenda por que presentear com carteiras vazias pode atrair a escassez financeira para o ano novo

Agência Correio

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 11:00

Saiba como relógios e lenços podem ser interpretados como sinais de afastamento ou encerramento de ciclo Crédito: Freepik

A época natalina traz consigo a expectativa de reencontros e, claro, a busca por presentear aqueles que amamos.

Contudo, a simples troca de mimos é uma manifestação carregada de significado, intenções e até mesmo expectativas para o Ano Novo que se anuncia.

Feng Shui e a organização dos quartos 1 de 12

Dessa forma, muita gente usa o Feng Shui como referência para ter certeza de que as energias compartilhadas são as melhores possíveis.

Essa filosofia observa como os objetos e o ambiente interagem, influenciando positivamente ou negativamente a vida. A seguir, confira as recomendações publicadas pela Catraca Livre.

Confira 20 livros de ficção com histórias de Natal 1 de 20

Objetos que simbolizam o fim e o conflito

Em primeiro lugar, evite presentes que sugerem finalizações. Relógios, por exemplo, marcam o fluxo do tempo e são interpretados pelo Feng Shui como sinal de encerramento ou afastamento, o que não combina com a união natalina.

Objetos cortantes devem ser riscados da lista. Facas e tesouras remetem a rupturas e conflitos, especialmente quando dados a pessoas próximas. Plantas com espinhos também são desaconselhadas por indicarem obstáculos no caminho.

E atenção com as carteiras ou bolsas vazias. Segundo a Catraca Livre, este tipo de presente "pode simbolizar escassez financeira", o que é totalmente o contrário do que se espera para o novo ciclo.

Espelhos, por sua vez, podem refletir e ampliar energias indesejadas.

Escolhas que elevam o bem-estar do ambiente

Em contrapartida, o Feng Shui indica presentes que promovem o conforto e o cuidado com o ambiente doméstico e profissional. Essas escolhas ajudam a criar uma atmosfera de paz e acolhimento.

Velas aromáticas, por exemplo, são associadas à renovação e a uma sensação de aconchego profunda. Além disso, difusores de aromas, óleos essenciais, amuletos e pedras energéticas contribuem para melhorar a energia dos espaços.