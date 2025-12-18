CULINÁRIA

Chef revela o segredo para o purê de batatas ficar mais cremoso: não tem mistério

Detalhes simples que elevam um prato clássico

Agência Correio

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:00

Detalhes simples que elevam um prato clássico Crédito: (Banco de imagens)

O purê de batatas mais cremoso começa com uma palavra-chave simples e conhecida: batatas. Apesar de ser um acompanhamento tradicional, esse prato pode ganhar outra dimensão quando preparado com técnica e atenção aos detalhes. É isso que mostra o chef espanhol Martín Berasategui, ao revelar como transformar ingredientes básicos em um purê macio e aveludado.

Segundo o chef, o segredo não está em ingredientes sofisticados, mas na proporção correta e no modo de preparo. Batatas, leite e manteiga, quando bem trabalhados, resultam em uma textura cremosa e sabor equilibrado. As orientações destacam que pequenos cuidados fazem toda a diferença no resultado final.

Batata é um alimento versátil e delicioso 1 de 14

Ingredientes simples e preparo cuidadoso desde o início

Para obter um bom purê, Berasategui recomenda usar cerca de 550 gramas de batatas, 250 mililitros de leite integral e manteiga sem sal, além de sal. A escolha dos ingredientes e o respeito às quantidades ajudam a garantir uma textura homogênea e um sabor marcante.

O preparo começa com o cozimento das batatas com casca, em bastante água salgada. O ponto importante aqui é manter a fervura suave, sem deixar a água borbulhar demais. Isso evita que as batatas absorvam excesso de água e percam consistência. Depois de cozidas, elas devem esfriar levemente para que a casca seja retirada com facilidade.

A técnica que garante a cremosidade perfeita

Depois de descascadas, as batatas devem ser amassadas ainda quentes. O chef sugere o uso de um espremedor ou utensílio semelhante, pois isso ajuda a obter uma textura mais fina e uniforme.

Em seguida, a manteiga derretida deve ser incorporada aos poucos, sempre misturando. O leite, previamente aquecido, entra lentamente na mistura, enquanto se mexe sem parar. Esse processo cria uma emulsão que deixa o purê sedoso e encorpado.

Dicas finais para um resultado consistente

O chef também destaca a importância de escolher batatas mais farináceas, que absorvem menos água e facilitam a obtenção de um purê leve. Outro detalhe importante é usar batatas de tamanho parecido, garantindo que todas cozinhem por igual.