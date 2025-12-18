Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chef revela o segredo para o purê de batatas ficar mais cremoso: não tem mistério

Detalhes simples que elevam um prato clássico

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:00

Detalhes simples que elevam um prato clássico
Detalhes simples que elevam um prato clássico Crédito: (Banco de imagens)

O purê de batatas mais cremoso começa com uma palavra-chave simples e conhecida: batatas. Apesar de ser um acompanhamento tradicional, esse prato pode ganhar outra dimensão quando preparado com técnica e atenção aos detalhes. É isso que mostra o chef espanhol Martín Berasategui, ao revelar como transformar ingredientes básicos em um purê macio e aveludado.

Segundo o chef, o segredo não está em ingredientes sofisticados, mas na proporção correta e no modo de preparo. Batatas, leite e manteiga, quando bem trabalhados, resultam em uma textura cremosa e sabor equilibrado. As orientações destacam que pequenos cuidados fazem toda a diferença no resultado final.

Batata é um alimento versátil e delicioso

Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock
1 de 14
Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock

Ingredientes simples e preparo cuidadoso desde o início

Para obter um bom purê, Berasategui recomenda usar cerca de 550 gramas de batatas, 250 mililitros de leite integral e manteiga sem sal, além de sal. A escolha dos ingredientes e o respeito às quantidades ajudam a garantir uma textura homogênea e um sabor marcante.

O preparo começa com o cozimento das batatas com casca, em bastante água salgada. O ponto importante aqui é manter a fervura suave, sem deixar a água borbulhar demais. Isso evita que as batatas absorvam excesso de água e percam consistência. Depois de cozidas, elas devem esfriar levemente para que a casca seja retirada com facilidade.

A técnica que garante a cremosidade perfeita

Depois de descascadas, as batatas devem ser amassadas ainda quentes. O chef sugere o uso de um espremedor ou utensílio semelhante, pois isso ajuda a obter uma textura mais fina e uniforme.

Em seguida, a manteiga derretida deve ser incorporada aos poucos, sempre misturando. O leite, previamente aquecido, entra lentamente na mistura, enquanto se mexe sem parar. Esse processo cria uma emulsão que deixa o purê sedoso e encorpado.

Dicas finais para um resultado consistente

O chef também destaca a importância de escolher batatas mais farináceas, que absorvem menos água e facilitam a obtenção de um purê leve. Outro detalhe importante é usar batatas de tamanho parecido, garantindo que todas cozinhem por igual.

Por fim, controlar a intensidade do cozimento e ajustar o sal apenas no final ajudam a preservar o sabor natural dos ingredientes. O resultado é um purê de batatas macio, cremoso e equilibrado, feito com técnicas simples, mas precisas.

Leia mais

Imagem - Por que os navios sempre têm casco da cor vermelha?

Por que os navios sempre têm casco da cor vermelha?

Imagem - Dormir com o cachorro na cama prejudica o sono? Entenda o que dizem os estudos

Dormir com o cachorro na cama prejudica o sono? Entenda o que dizem os estudos

Imagem - Lua de sangue, que acontece em breve, é ‘o dia temível do Senhor’, segundo a Bíblia

Lua de sangue, que acontece em breve, é ‘o dia temível do Senhor’, segundo a Bíblia

Mais recentes

Imagem - Sensibilidade em alta: Veja a mensagem que o Anjo da Proteção tem para o seu signo nesta quinta (18 de dezembro)

Sensibilidade em alta: Veja a mensagem que o Anjo da Proteção tem para o seu signo nesta quinta (18 de dezembro)
Imagem - Rafa Kalimann encanta ao dançar de barrigão na reta final da gravidez

Rafa Kalimann encanta ao dançar de barrigão na reta final da gravidez
Imagem - 4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Kombi utilizada por técnicos de internet executados em Salvador é localizada
01

Kombi utilizada por técnicos de internet executados em Salvador é localizada

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
02

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal

Imagem - Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)
03

Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Imagem - Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia
04

Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia