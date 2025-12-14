ASTRONOMIA

Lua de sangue, que acontece em breve, é ‘o dia temível do Senhor’, segundo a Bíblia

Fenômeno raro combina ciência, simbolismo e interpretações bíblicas que atravessam séculos

Agência Correio

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 08:00

Entenda o fenômeno da lua vermelha Crédito: Foto: Youtube/Reprodução

A Lua de Sangue é um evento astronômico espetacular que desperta curiosidade e interpretações variadas ao redor do mundo. Formada durante um eclipse lunar total, ela ganha um tom avermelhado que impressiona tanto observadores casuais quanto estudiosos de astronomia e de religiões antigas.

Além da explicação científica, o fenômeno carrega um imaginário simbólico forte em inúmeras culturas e aparece até mesmo em versículos bíblicos associados a sinais proféticos. Veja abaixo como ela surge, como observar e o que representa em diferentes tradições.

O que causa a Lua de Sangue?

A Lua de Sangue acontece exclusivamente em eclipses lunares totais, quando a Terra bloqueia a luz solar e projeta sua sombra sobre o satélite. Durante esse alinhamento, a atmosfera terrestre filtra a luz que atravessa suas camadas, deixando passar apenas ondas mais longas, como as vermelhas. É essa filtragem que colore a Lua com tons intensos de vermelho ou laranja.

O fenômeno é explicado pela dispersão de Rayleigh, o mesmo processo responsável por deixar o céu azul e os pores do sol alaranjados. A física age de forma precisa: enquanto as ondas curtas são absorvidas, as ondas longas atravessam a atmosfera e se refletem na superfície lunar. O resultado é um brilho avermelhado que costuma surpreender quem observa.

Quando ocorre junto à Super Lua, o evento fica ainda mais impressionante. Nessa situação, a Lua está em seu ponto mais próximo da Terra, parecendo maior e mais luminosa. Ao unir o eclipse total com essa proximidade, a Lua de Sangue se destaca no céu com intensidade, tornando a experiência visual ainda mais impactante.

Como e onde observar o fenômeno

A boa notícia para curiosos e amantes do céu é que a Lua de Sangue é totalmente segura de observar, diferente de eclipses solares que exigem proteção especial. Não é necessário ter telescópios ou equipamentos profissionais; basta olhar para o céu no momento exato do eclipse. Mesmo assim, binóculos e instrumentos de ampliação podem enriquecer a experiência e revelar detalhes mais nítidos da superfície lunar.

Para melhorar a visibilidade, recomenda-se procurar locais escuros, afastados da poluição luminosa das grandes cidades. Áreas abertas, como praias, parques e zonas rurais, geralmente oferecem um céu mais limpo. A altitude também ajuda, pois quanto maior a elevação, menor o impacto da atmosfera e das nuvens.

Como o fenômeno depende totalmente das condições climáticas, acompanhar previsões e calendários astronômicos é essencial. Observatórios costumam divulgar horários precisos de início, auge e fim do eclipse. Assim, é possível se preparar com antecedência para não perder nenhuma etapa da transição de brilho para o tom avermelhado.

A Lua de Sangue na Bíblia

O fenômeno aparece em diferentes trechos das Escrituras, especialmente em contextos proféticos. Em Joel 2:31, lê-se: “A Lua se transformará em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.” A imagem sugere um evento marcante, associado a mudança e julgamento divino, criando ao longo dos séculos diversas interpretações simbólicas e espirituais.

Outro texto frequentemente citado é o de Apocalipse 6:12, que descreve uma Lua vermelha no contexto da abertura dos selos do juízo final. A cor intensa do satélite aparece como parte de uma sequência de sinais que antecedem transformações profundas. Para estudiosos, essas metáforas misturam elementos naturais com linguagem simbólica característica dos profetas.

Apesar disso, cientificamente sabemos que o eclipse solar e o lunar, ambos mencionados de forma simbólica junto às profecias, não podem ocorrer ao mesmo tempo. Esse fato reforça a interpretação de que os textos bíblicos usam imagens poéticas e espirituais para representar mudanças intensas, mas não necessariamente descrevem um fenômeno astronômico específico.

Simbolismo em diferentes culturas

Desde a Antiguidade, a Lua de Sangue foi usada como símbolo de presságio, mudança ou renovação. Povos mesopotâmicos acreditavam que o tom vermelho representava o enfraquecimento temporário da Lua, levando sacerdotes a realizarem rituais de proteção aos líderes. Para eles, o céu revelava mensagens diretas dos deuses sobre o destino da sociedade.

Entre povos indígenas da América do Norte, a Lua vermelha tinha um significado oposto: simbolizava força espiritual, renovação e ciclos naturais que se repetem. Ao observar o satélite tingido de vermelho, esses povos viam um momento de introspecção e conexão com forças invisíveis que regiam a natureza.