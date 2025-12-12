Acesse sua conta
Essa planta que quase ninguém conhece resiste a calor extremo e produz folhas frescas durante todo o verão

Resistente e produtiva, a mizuna se destaca como opção prática para quem quer uma horta ativa mesmo sob altas temperaturas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 14:00

Conheça a planta japonesa que é ótima para o Verão
Conheça a planta japonesa que é ótima para o Verão Crédito: Freepik

Enquanto muitas hortaliças sofrem com o calor intenso, a acelga japonesa mizuna segue crescendo firme durante o verão. Sua capacidade de adaptação faz dela uma aliada valiosa para quem busca folhas frescas em épocas críticas.

Com crescimento rápido e colheita constante, essa planta surpreende tanto jardineiros iniciantes quanto quem já cultiva há anos.

O que torna essa planta tão resistente ao calor?

A mizuna é resultado de seleção natural em ambientes climáticos exigentes. Essa herança faz com que ela suporte temperaturas elevadas sem comprometer a qualidade das folhas.

Suas estruturas mais delicadas ajudam a dissipar o calor com eficiência. Diferente de folhas largas, as lâminas finas reduzem a evaporação excessiva e preservam a hidratação da planta.

Outro fator importante é a capacidade de adaptação ao estresse. Mesmo em dias muito quentes, a planta segue emitindo novas folhas, mantendo o ciclo produtivo ativo.

Vantagens práticas para quem tem horta em casa

Para quem busca praticidade, a mizuna é uma escolha acertada. Ela exige menos água do que outras hortaliças folhosas e responde bem a cuidados simples.

A colheita frequente estimula o crescimento, evitando o florescimento precoce, comum em plantas sensíveis ao calor. Isso prolonga o período produtivo ao longo do verão.

Além disso, seu valor nutricional é significativo, oferecendo fibras, vitaminas e compostos antioxidantes que complementam dietas leves e frutas da estação.

Passo a passo básico do cultivo

A semeadura pode ser feita diretamente no local definitivo ou em pequenos recipientes. O importante é garantir boa drenagem para evitar encharcamento das raízes.

Regas regulares, sem excesso, mantêm o desenvolvimento equilibrado. Em regiões muito quentes, o uso de cobertura morta ajuda a conservar a umidade do solo.

Em poucas semanas, as primeiras folhas já podem ser colhidas, mantendo a horta produtiva mesmo nos períodos de calor extremo.

