Dormir com o cachorro na cama prejudica o sono? Entenda o que dizem os estudos

Movimentos noturnos dos cães e fragmentação do sono explicam possíveis impactos à saúde

  Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 15:00

Descubra se dormir com o seu cachorro faz bem ou mal
Descubra se dormir com o seu cachorro faz bem ou mal Crédito: Freepik

A qualidade do sono é um fator central para a saúde física e mental. Por isso, pesquisadores têm analisado como a presença de cães na cama pode interferir nos ciclos de descanso humano.

Os resultados apontam aumento de despertares noturnos, mas indicam que o impacto varia conforme o comportamento do animal e a rotina do tutor.

Despertares noturnos são mais frequentes

Estudos que monitoram o sono com dispositivos mostram que donos de cães têm maior tendência a despertares breves durante a noite quando o animal divide a cama.

Esses episódios ocorrem principalmente devido a movimentos repetitivos do cão, coceiras, mudanças de posição e até ajustes na respiração durante o sono.

Mesmo quando o tutor não acorda completamente, a fragmentação compromete a fase profunda do sono, essencial para a recuperação física.

Efeitos variam de pessoa para pessoa

Nem todos sentem os mesmos prejuízos. Pessoas com sono mais profundo ou acostumadas à presença do animal podem apresentar menor impacto nos indicadores gerais de descanso.

Além disso, cães de pequeno porte ou com comportamento mais tranquilo tendem a afetar menos o sono do tutor em comparação com animais maiores ou mais ativos.

A quantidade de cães também importa: quanto mais animais dividindo a cama, maior a chance de interrupções frequentes.

Conforto emocional pode compensar perdas

Para algumas pessoas, a sensação de acolhimento gerada pelo contato com o cachorro melhora o relaxamento pré-sono, reduzindo a ansiedade.

Esse efeito emocional pode acelerar o início do sono, mesmo que a qualidade ao longo da noite não seja ideal.

Especialistas recomendam avaliar sinais de cansaço crônico, irritabilidade ou dificuldade de concentração para decidir se o hábito deve ser mantido.

