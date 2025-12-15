Acesse sua conta
Por que os navios sempre têm casco da cor vermelha?

De defensiva contra cracas a auxílio visual técnico: os motivos históricos e práticos do casco vermelho

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:00

Tonalidade avermelhada no fundo dos navios garante contraste e ajuda a medir a carga transportada com segurança
Tonalidade avermelhada no fundo dos navios garante contraste e ajuda a medir a carga transportada com segurança Crédito: Freepik

Ao longo da vida, muitas pessoas observam embarcações sem notar a tonalidade do seu casco.

No momento em que se repara no tom avermelhado da seção inferior, surge a curiosidade sobre o motivo dessa cor ser uma escolha tão frequente no transporte marítimo.

O portal Mega Curioso, em 2023, publicou diversas explicações que ajudam a compreender por que este costume perdura por séculos e é visível até nas embarcações modernas.

Um método antigo para proteger a estrutura

Antes do avanço das tecnologias de construção, as estruturas de madeira dos barcos passavam longos períodos totalmente expostas a organismos do mar.

Espécies marinhas como cracas se fixavam com facilidade, danificando a integridade do casco e comprometendo a eficiência da navegação.

A formação dessa camada de detritos resultava na perda de velocidade do navio.

Consequentemente, a embarcação exigia maior gasto energético para prosseguir. Isso significava aumento de custos e, principalmente, colocava a segurança em risco, pois tornava o casco muito mais vulnerável a danos.

De necessidade química à tradição mundial

A fim de combater este problema de fixação biológica, o setor naval começou a usar uma tinta especializada. Essa tinta continha cobre, um elemento químico que possuía a propriedade de inibir o crescimento desses organismos.

Como resultado, o cobre emprestou sua cor avermelhada, criando um padrão visual que rapidamente se difundiu no mundo marítimo.

Hoje, embora existam biocidas eficientes em praticamente todas as cores, o vermelho estabelecido no passado se solidificou como uma importante tradição e faz parte da identidade dos navios.

Facilidade na observação do nível de carga

Os cascos dos navios possuem marcações importantes que indicam qual o nível da água durante a navegação. Esta informação é vital, pois ela demonstra o peso total da carga a bordo.

Em outras palavras, quanto mais pesada a carga, mais baixo o navio afunda na água do mar.

A pintura vermelha no fundo facilita bastante a observação dessas medidas.

O alto contraste ajuda a determinar com agilidade a profundidade e permite avaliar se o transporte está respeitando o limite seguro.

