CURIOSIDADE

Por que você precisa brindar no Réveillon olhando nos olhos um do outro?

A ciência explica por que esse contato visual é tão poderoso, e por que sua ausência causa desconforto

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:00

Entenda o porquê é importante brindar olhando nos olhos

Não é só tradição: o cérebro responde de forma diferente quando há contato visual durante um brinde. O gesto ativa áreas ligadas à confiança, empatia e vínculo social.

Psicólogos explicam por que quebrar essa “regra” silenciosa causa estranheza, mesmo entre pessoas íntimas.

O poder do olhar direto nas relações humanas

O contato visual é uma das formas mais básicas de comunicação não verbal. Ele transmite segurança, atenção e abertura emocional sem que uma única palavra seja dita.

Durante um brinde, olhar nos olhos reforça a mensagem de que aquele momento é compartilhado. O gesto cria uma sensação de sintonia e presença mútua.

Quando alguém evita o olhar, o cérebro interpreta como desinteresse, desconforto ou até rejeição, mesmo que não haja intenção.

Por que brindar sem olhar gera incômodo

O cérebro humano busca coerência entre palavras e gestos. Ao dizer “saúde” sem encarar o outro, ocorre um ruído na comunicação emocional.

Esse descompasso gera uma pequena quebra de conexão social. Ainda que sutil, ela é suficiente para provocar desconforto, estranhamento ou a sensação de algo “fora do lugar”.

É por isso que muitas pessoas automaticamente pedem: “olha nos meus olhos”. É uma tentativa instintiva de restaurar o vínculo.

De gesto social a ritual emocional

Ao longo do tempo, o ato de brindar foi ganhando uma dimensão simbólica. Hoje, representa união, celebração e reciprocidade.

O olhar direto potencializa esse efeito, tornando o momento mais significativo do ponto de vista emocional.