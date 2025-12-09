Por que você precisa brindar no Réveillon olhando nos olhos um do outro?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:00
Não é só tradição: o cérebro responde de forma diferente quando há contato visual durante um brinde. O gesto ativa áreas ligadas à confiança, empatia e vínculo social.
Psicólogos explicam por que quebrar essa “regra” silenciosa causa estranheza, mesmo entre pessoas íntimas.
5 bebidas que desintoxicam o fígado
O contato visual é uma das formas mais básicas de comunicação não verbal. Ele transmite segurança, atenção e abertura emocional sem que uma única palavra seja dita.
Durante um brinde, olhar nos olhos reforça a mensagem de que aquele momento é compartilhado. O gesto cria uma sensação de sintonia e presença mútua.
Quando alguém evita o olhar, o cérebro interpreta como desinteresse, desconforto ou até rejeição, mesmo que não haja intenção.
O cérebro humano busca coerência entre palavras e gestos. Ao dizer “saúde” sem encarar o outro, ocorre um ruído na comunicação emocional.
Esse descompasso gera uma pequena quebra de conexão social. Ainda que sutil, ela é suficiente para provocar desconforto, estranhamento ou a sensação de algo “fora do lugar”.
É por isso que muitas pessoas automaticamente pedem: “olha nos meus olhos”. É uma tentativa instintiva de restaurar o vínculo.
Ao longo do tempo, o ato de brindar foi ganhando uma dimensão simbólica. Hoje, representa união, celebração e reciprocidade.
O olhar direto potencializa esse efeito, tornando o momento mais significativo do ponto de vista emocional.
Assim, o que começou como um costume antigo passou a funcionar como um pequeno ritual de conexão humana no cotidiano.