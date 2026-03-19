QUE SUSTO!

Filha de Hulk é levada ao hospital após comer biscoito: 'Quadro que pode evoluir de forma grave'; saiba detalhes

Zaya, de 3 anos, passa bem e já está em casa

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:40

Zaya, filha de Hulk, foi levada ao hospital após reação alérgica Crédito: Reprodução

O jogador Hulk passou por um grande susto na noite desta quarta-feira (18). Uma das filhas do atacante do Atlético-MG, Zaya, de 3 anos, precisou ser levada às pressas a um hospital de Belo Horizonte após apresentar um quadro de anafilaxia. Nas redes sociais, o atleta explicou que a pequena teve uma reação alérgica depois de comer amendoim.

"Graças a Deus foi só o susto. Deus sempre protegendo e abençoando meus filhos!", escreveu o jogador na publicação. "Eu fui para o hospital porque eu vomitei", falou a garota em um vídeo publicado pelo pai. Ainda na postagem, Hulk diz que menina comeu um biscoito que "não pode", com amendoim e leite. "Você não viu, né?", pergunta ele.

Hulk falou sobre o susto com a filha 1 de 3

Em um outro post, o atacante deu mais detalhes sobre o caso. "Ontem tivemos um susto... minha filha, Zaya, de 3 anos, teve um quadro de anafilaxia, que pode evoluir de forma grave. Foi nesse momento que eu vi o quanto existem pessoas extraordinárias cuidando da vida de outras", escreveu.

O atleta também fez uma série de agradecimentos à equipe que atendeu a menina. "Quero deixar aqui meu agradecimento profundo a toda equipe do Hospital Público Risoleta Neves, em Belo Horizonte. Desde a recepção até cada profissional de saúde que atendeu minha filha, fomos acolhidos com atenção, rapidez e, acima de tudo, humanidade. Vocês foram essenciais naquele momento", postou.

Hulk com a esposa, Camila Ângelo, e os cinco filhos: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha 1 de 21

"Meu muito obrigado também ao SAMU, pela agilidade e suporte, e à equipe do Mater Dei, que deu continuidade ao atendimento com excelência. Além da pediatra dela, a Bárbara Nogueira. Hoje, minha filha está bem, em casa... e isso não é só medicina, é cuidado, é dedicação, é propósito", continuou.

"E acima de tudo, minha gratidão a Deus, que esteve presente em cada detalhe, guiando cada decisão e colocando as pessoas certas no nosso caminho. Meu respeito e admiração a todos vocês. Vocês fazem a diferença na vida das famílias", finalizou o jogador.

Hulk é pai de cinco filhos. Zaya, de 3 anos, e Aisha, de 1, são frutos do atual casamento do atacante com Camila Ângelo. Já do relacionamento com Iran Ângelo, que é tia de Camila, o jogador teve Ian, de 17 anos, Tiago, de 15, e Alice, de 12.