Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha de Hulk é levada ao hospital após comer biscoito: 'Quadro que pode evoluir de forma grave'; saiba detalhes

Zaya, de 3 anos, passa bem e já está em casa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:40

Zaya, filha de Hulk, foi levada ao hospital após reação alérgica
Zaya, filha de Hulk, foi levada ao hospital após reação alérgica Crédito: Reprodução

O jogador Hulk passou por um grande susto na noite desta quarta-feira (18). Uma das filhas do atacante do Atlético-MG, Zaya, de 3 anos, precisou ser levada às pressas a um hospital de Belo Horizonte após apresentar um quadro de anafilaxia. Nas redes sociais, o atleta explicou que a pequena teve uma reação alérgica depois de comer amendoim.

"Graças a Deus foi só o susto. Deus sempre protegendo e abençoando meus filhos!", escreveu o jogador na publicação. "Eu fui para o hospital porque eu vomitei", falou a garota em um vídeo publicado pelo pai. Ainda na postagem, Hulk diz que menina comeu um biscoito que "não pode", com amendoim e leite. "Você não viu, né?", pergunta ele.

Hulk falou sobre o susto com a filha

Hulk falou sobre o susto com a filha nos Stories por Reprodução/Instagram
Hulk falou sobre o susto com a filha nos Stories por Reprodução/Instagram
Hulk falou sobre o susto com a filha nos Stories por Reprodução/Instagram
1 de 3
Hulk falou sobre o susto com a filha nos Stories por Reprodução/Instagram

Em um outro post, o atacante deu mais detalhes sobre o caso. "Ontem tivemos um susto... minha filha, Zaya, de 3 anos, teve um quadro de anafilaxia, que pode evoluir de forma grave. Foi nesse momento que eu vi o quanto existem pessoas extraordinárias cuidando da vida de outras", escreveu.

O atleta também fez uma série de agradecimentos à equipe que atendeu a menina. "Quero deixar aqui meu agradecimento profundo a toda equipe do Hospital Público Risoleta Neves, em Belo Horizonte. Desde a recepção até cada profissional de saúde que atendeu minha filha, fomos acolhidos com atenção, rapidez e, acima de tudo, humanidade. Vocês foram essenciais naquele momento", postou.

Hulk com a esposa, Camila Ângelo, e os cinco filhos: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha

Hulk com os cinco filhos: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha por Reprodução/Instagram
Hulk com a esposa, Camila Ângelo, e os cinco filhos: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha por Reprodução/Instagram
Hulk com a esposa, Camila Ângelo, e os cinco filhos: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha por Reprodução/Instagram
Os cinco filhos de Hulk: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha por Reprodução/Instagram
Hulk com os cinco filhos: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha por Reprodução/Instagram
Hulk com os cinco filhos: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk, Camila Ângelo e as filhas do casal: Zaya, de 3 anos, e Aisha, de 1 ano por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk, Camila Ângelo e as filhas do casal: Zaya, de 3 anos, e Aisha, de 1 ano por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk, Camila Ângelo e as filhas do casal: Zaya, de 3 anos, e Aisha, de 1 ano por Reprodução/Instagram
Hulk, Camila Ângelo e as filhas do casal: Zaya, de 3 anos, e Aisha, de 1 ano por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk, Camila Ângelo e as filhas do casal: Zaya, de 3 anos, e Aisha, de 1 ano por Reprodução/Instagram
1 de 21
Hulk com os cinco filhos: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha por Reprodução/Instagram

"Meu muito obrigado também ao SAMU, pela agilidade e suporte, e à equipe do Mater Dei, que deu continuidade ao atendimento com excelência. Além da pediatra dela, a Bárbara Nogueira. Hoje, minha filha está bem, em casa... e isso não é só medicina, é cuidado, é dedicação, é propósito", continuou.

"E acima de tudo, minha gratidão a Deus, que esteve presente em cada detalhe, guiando cada decisão e colocando as pessoas certas no nosso caminho. Meu respeito e admiração a todos vocês. Vocês fazem a diferença na vida das famílias", finalizou o jogador.

Hulk é pai de cinco filhos. Zaya, de 3 anos, e Aisha, de 1, são frutos do atual casamento do atacante com Camila Ângelo. Já do relacionamento com Iran Ângelo, que é tia de Camila, o jogador teve Ian, de 17 anos, Tiago, de 15, e Alice, de 12.

Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk

Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Thiago e Ian, filhos de Iran Angêlo e Hulk, assinaram com o Atlético-MG por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram
1 de 14
Iran Angêlo e os filhos, Thiago, Ian e Alice, frutos do relacionamento com Hulk por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Traição à vista? Guru de Ana Paula Renault faz alerta e revela o futuro da sister no BBB 26

Traição à vista? Guru de Ana Paula Renault faz alerta e revela o futuro da sister no BBB 26

Imagem - Luciana Gimenez quebra silêncio sobre briga familiar que foi parar na polícia: 'Leque de coisas'

Luciana Gimenez quebra silêncio sobre briga familiar que foi parar na polícia: 'Leque de coisas'

Imagem - Jonas Sulzbach revelou fetiche em entrevista antes da fama: 'Me excita'

Jonas Sulzbach revelou fetiche em entrevista antes da fama: 'Me excita'

Tags:

Hulk Iran Ângelo Camila Ângelo

Mais recentes

Imagem - BBB 26: veja os 8 classificados para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)

BBB 26: veja os 8 classificados para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)
Imagem - BBB 26: Quem se classificou para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)?

BBB 26: Quem se classificou para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)?
Imagem - Sabina Simonato chora ao vivo ao anunciar morte de colega: 'Não consigo continuar'

Sabina Simonato chora ao vivo ao anunciar morte de colega: 'Não consigo continuar'

MAIS LIDAS

Imagem - Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris
01

Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
02

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir

Imagem - Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia
03

Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes
04

Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes