Traição à vista? Guru de Ana Paula Renault faz alerta e revela o futuro da sister no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de março de 2026 às 11:29
Phelippe Colle, o guia espiritual e amigo pessoal da jornalista, virou o assunto do momento após ser mencionado por Ana Paula Renault no BBB 26. O impacto foi tão grande que o cartomante viu seu WhatsApp ser 'derrubado' por milhares de mensagens de curiosos e novos clientes.
Phelippe, que atende Ana Paula há quase sete anos, abriu o jogo e trouxe previsões que prometem mexer com o destino da sister dentro da casa mais vigiada do Brasil.
Phelippe Colle é cartomante de Ana Paula Renault
A história dos dois começou de forma curiosa. Phelippe conta que, na primeira consulta, nem sabia que estava falando com a famosa ex-BBB. "Ela só me deu o nome e a data. As cartas mostraram que ela sairia do emprego atual e ela foi demitida do 'Fofocalizando' dias depois", relembra. Desde então, ela não toma decisões importantes sem consultá-lo, inclusive a entrada nesta edição: a carta do Sol apareceu, garantindo que a vida dela mudaria completamente.
O cigano faz um alerta: Milena pode ser a peça que vai quebrar a aliança. Segundo Phelippe, a "Tia Milena" já percebeu o favoritismo de Ana Paula e pode começar a jogar contra. "Uma aliança vai se desfazer. Ana Paula vai descobrir algo dito por ela através de um homem da casa", prevê o guru.
Além disso, ele aponta que o prêmio final pode ser disputado com uma pessoa "muito vaidosa", que preza excessivamente pela aparência e que tem grandes chances de cair nas graças do público.
Toda quarta-feira, Phelippe acende uma vela para garantir que Ana Paula mantenha a lucidez e a energia renovada. Ele revela que deu um conselho de ouro antes dela entrar: segurar a onda e evitar explosões até o último dia do verão. Curiosamente, a estação termina nesta sexta-feira (20), às 11h45. Ou seja, o período de "perigo" para a sister está chegando ao fim.
Atualmente morando em Fortaleza, o Cigano Phelippe viu sua lista de espera saltar e sua agenda está fechada até 15 de abril, com consultas que variam entre R$ 200 e R$ 400.