BBB 26

Milena finge dormir para evitar confronto com Ana Paula: ‘Não queria entrar nesse assunto’

Aliadas se estranham após a eliminação de Breno

K Kamila Macedo

Publicado em 18 de março de 2026 às 21:15

Ana Paula e Milena Crédito: Divulgação/TV Globo

O clima de tensão se estabeleceu entre as aliadas Ana Paula Renault e Milena no "Big Brother Brasil 26", após a eliminação de Breno na última terça-feira (17).

O desentendimento começou quando Ana Paula, ao retornar do Paredão, não recebeu o acolhimento que esperava. Na ocasião, Milena, Samira e Juliano priorizaram lamentar a saída de Breno e não abraçaram a sister. Em resposta, Ana Paula adotou comportamentos que desagradaram Milena, como a decisão de mudar de cama no quarto Sonho de Eternidade.

Em conversa com Samira na área externa da casa, nesta quarta-feira (18), Milena revelou o desejo de evitar um embate direto após comentários feitos pela colega durante a madrugada. "Fingi que estava dormindo porque não queria entrar nesse assunto", afirmou.

Milena e Ana Paula 1 de 12

"Não é que eu vou deixar de ser amiga, mas eu não sou obrigada a ficar escutando essas asneiras. Cada um tem seu pensamento", desabafou Milena.

Samira buscou ponderar a situação: “Eu não faço drama, às vezes? Não é drama, mas é coisa de amiga”. Milena, contudo, rebateu a lógica da aliada sobre a formação do último Paredão: "Não foi o Breno sozinho que colocou ela no paredão, teve outros dois votos".