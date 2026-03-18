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Virgínia homenageia filhas com tatuagens de Homem-Aranha e Cinderela; confira

Influenciadora revelou que a escolha dos desenhos atendeu a pedidos de Maria Alice e Maria Flor

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de março de 2026 às 20:39

Virginia e filhas
Virginia e filhas Crédito: Reprodução / Redes sociais

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para exibir suas novas tatuagens. No braço, ela mostrou desenhos do Homem-Aranha e da Cinderela, figuras populares entre o público infantil, e explicou que as artes foram feitas a pedido das filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Virgínia detalhou a motivação por trás das escolhas: "Deixa eu mostrar para vocês as tatuagens que eu fiz. Fiz esse Homem-Aranha, amei muito, ficou muito lindo, fiz a data, coloquei, fiz questão, porque eu sou muito péssima de cabeça, então quando eu estiver bem velhinha, eu quero olhar e falar assim: 'Caraca, em 2026, quando a Maria Alice tinha 4 anos, a Maria Flor tinha 3 anos, eu fiz tatuagem que elas pediram', porque a Maria Alice pediu Homem-Aranha, a Flor pediu Cinderela, então eu amei mesmo”, explicou.

Vejas as novas tatuagens de Virgínia

Virgínia faz tatuagem da Cinderela a pedido de Maria Flor por Reprodução/ Instagram
Virgínia faz tatuagem do Homem-Aranha a pedido de Maria Alice por Reprodução/ Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca fez passeio com os filhos em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
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Virgínia faz tatuagem da Cinderela a pedido de Maria Flor por Reprodução/ Instagram

A empresária também revelou ter tatuado Nossa Senhora Aparecida na mão, que era seu plano original: "Eu ia fazer só essa, na verdade, só que aí as Marias me ouviram falando com a Maressa sobre tatuagem. A Maria Alice falou: 'Ah, mamãe, faz o Homem-Aranha', aí a Flor viu a Maria Alice pedindo e pediu da Cinderela, e aí eu fiz, ficou muito legal".

Nas publicações, Virgínia registrou a reação das crianças ao verem o resultado. "A carinha dela [Maria Alice] vendo a tatuagem que ela pediu para eu fazer”, escreveu em um dos stories. No vídeo seguinte, ela comentou que Maria Flor “não ligou muito”.

Virgínia é mãe de três crianças, frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

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Tags:

Virginia Homem-aranha Tatuagem Cinderela

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