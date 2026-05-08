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Conheça as famosas que celebram o Dia das Mães pela primeira vez em 2026

Este domingo (10) será de emoção para as novas mamães do mundo dos famosos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 14:45

Nasce Zuza
Nasce Zuza Crédito: Reprodução

Diversas celebridades brasileiras e internacionais celebram, neste domingo de maio, seu primeiro Dia das Mães. A data marca uma nova fase na vida pessoal de atrizes, cantoras e influenciadoras que deram à luz recentemente ou adotaram seus primeiros filhos. Listamos as famosas que vivem essa experiência inédita em 2026:

Famosas que celebram o 1ª Dia das Mães em 2026

Klebber Todelo e Camila Queiroz por Reprodução | Redes Sociais
Camila Queiroz e Clara em capa de revista por Reprodução | Instagram
Carla Salle e Gabriel Leone, celebraram a chegada do pequeno Benjamin por Reprodução
Mariana Rios e o filho, Palo por Reprodução
Nasce Bernardo, filho de Dani Calabresa por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan comemoram aniversário da filha por Reprodução | Instagram
Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução
Hailee Steinfeld grávida! Fãs relembram última aparição pública da atriz com vestido largo por Reuters/Instagram
Ex-BBB Paulinha Leite posa com o marido e os filhos por Reprodução/Instagram
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Klebber Todelo e Camila Queiroz por Reprodução | Redes Sociais

A nossa eterna Angel, Camila Queiroz, vive um momento mágico. Ao lado de Klebber Toledo, ela celebra o seu primeiro Dia das Mães com a pequena Clara. Quem também está radiante é Carla Salle, que divide a alegria da maternidade com Gabriel Leone após a chegada do pequeno Benjamin.

Mariana Rios está nas nuvens com o pequeno Palo, fruto de sua união com Juca Diniz.

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A humorista Dani Calabresa, casada com Richard Neuman, também celebrou à chegada do pequeno Bernardo. No universo dos realities, o destaque vai para as ex-BBBs Rafa Kalimann (mãe da Zuza Helena, com o cantor Nattan) e Carol Peixinho, que celebra a data com o pequeno Bento, seu filho com o cantor Thiaguinho.

Quem também dobrou a aposta foi Paulinha Leite, que estreia na data em dose dupla com os gêmeos Ethan e Luz.

A estrela Hailee Steinfeld entra para o time das mamães ao lado de Josh Allen. Embora o nome da pequena ainda seja um segredo.

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