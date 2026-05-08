DIA DAS MÃES

Conheça as famosas que celebram o Dia das Mães pela primeira vez em 2026

Este domingo (10) será de emoção para as novas mamães do mundo dos famosos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 14:45

Nasce Zuza Crédito: Reprodução

Diversas celebridades brasileiras e internacionais celebram, neste domingo de maio, seu primeiro Dia das Mães. A data marca uma nova fase na vida pessoal de atrizes, cantoras e influenciadoras que deram à luz recentemente ou adotaram seus primeiros filhos. Listamos as famosas que vivem essa experiência inédita em 2026:

Famosas que celebram o 1ª Dia das Mães em 2026 1 de 9

A nossa eterna Angel, Camila Queiroz, vive um momento mágico. Ao lado de Klebber Toledo, ela celebra o seu primeiro Dia das Mães com a pequena Clara. Quem também está radiante é Carla Salle, que divide a alegria da maternidade com Gabriel Leone após a chegada do pequeno Benjamin.

Mariana Rios está nas nuvens com o pequeno Palo, fruto de sua união com Juca Diniz.

A humorista Dani Calabresa, casada com Richard Neuman, também celebrou à chegada do pequeno Bernardo. No universo dos realities, o destaque vai para as ex-BBBs Rafa Kalimann (mãe da Zuza Helena, com o cantor Nattan) e Carol Peixinho, que celebra a data com o pequeno Bento, seu filho com o cantor Thiaguinho.

Quem também dobrou a aposta foi Paulinha Leite, que estreia na data em dose dupla com os gêmeos Ethan e Luz.