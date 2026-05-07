ACHADOS DE PERLA

Não comprou ainda o presente do Dias das Mães? Veja mais de 20 opções a partir de R$ 29,99

Há opções para todos os gostos e bolsos

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 05:30

Presente de Dia das Mães Crédito: Shutterstock/Reprodução

Se você é do tipo que deixa tudo para última hora, ainda não garantiu o presente para o Dia das Mães e, sequer, tem ideia do que comprar, o CORREIO vai te ajudar nessa missão. Levantamos 24 opções de mimos para a mamãe em diversos estilos e para todos os bolsos. Há kits de beleza, roupas para dormir, sandália, tênis, viseira, mala de viagem e até chocolate para adoçar o dia da sua rainha. E mesmo quem está com a grana curta não tem desculpa para não presentear. Há opções a partir de R$ 29,90.

Veja opções de presentes para o Dia das Mães a partir de R$ 29,99 1 de 24

Segundo levantamento da CNDL e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas, o Dia das Mães deve levar cerca de 127 milhões de consumidores às compras este ano, consolidando-se como a segunda data mais importante para o varejo nacional. A expectativa é que 78% dos consumidores adquiram ao menos um presente, movimentando R$ 37,91 bilhões nos setores de comércio e serviços.

As principais presenteadas serão as mães (74%), seguido da esposa (19%) e sogra (15%). O levantamento aponta que os consumidores pretendem gastar em média R$ 294 com as compras, sendo maior o valor entre os homens (R$ 339); e a média de 1,68 presentes. Entre aqueles que pretendem comprar presentes, o motivo é movido por gratidão ao carinho e esforço dedicado (43%), enquanto 27% consideram um gesto simbólico importante e 24% têm o costume de presentear as pessoas que gostam.