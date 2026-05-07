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Não comprou ainda o presente do Dias das Mães? Veja mais de 20 opções a partir de R$ 29,99

Há opções para todos os gostos e bolsos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 05:30

Presente de Dia das Mães
Presente de Dia das Mães Crédito: Shutterstock/Reprodução

Se você é do tipo que deixa tudo para última hora, ainda não garantiu o presente para o Dia das Mães e, sequer, tem ideia do que comprar, o CORREIO vai te ajudar nessa missão. Levantamos 24 opções de mimos para a mamãe em diversos estilos e para todos os bolsos. Há kits de beleza, roupas para dormir, sandália, tênis, viseira, mala de viagem e até chocolate para adoçar o dia da sua rainha. E mesmo quem está com a grana curta não tem desculpa para não presentear. Há opções a partir de R$ 29,90.

Veja opções de presentes para o Dia das Mães a partir de R$ 29,99

Pijama mãe e filha - o da mãe de R$ 99,99 por R$ 69,99 e o da filha de R$ 59,99 por R$ 49,99 Loja Marisa, Salvador Shopping por Divulgação
Sandália Ipanema de R$ 39,99 Loja Riachuelo, Salvador Shopping por Divulgação
Tênis Moleca por R$ 49,99 Loja Pernambucanas, Salvador Shopping por Divulgação
Calcinhas por R$ 29.99, cada Loja Conceito T, Estação Acesso Norte (metrô)  por Divulgação
Baby doll, um por 49.90 e três por R$ 129.99 Loja Conceito T,  Estação Acesso Norte (metrô) por Divulgação
Pijama de R$ 69,99 por R$ 49,99 Loja Marisa, Salvador Shopping por Divulgação
Kit Presente Dia das Mães Cuide-Se Bem Pessegura (2 itens) por R$ 59,90 Lojas O Boticário por Divulgação
Caixa de bombons de chocolate por R$ 59 Loja Kopenhagen, Shopping Paralela   por Divulgação
Caixa de bombons de chocolate por R$ 59 Loja Kopenhagen, Parque Shopping Bahia  por Divulgação
Blusa de linha de manga cumprida de R$ 79,99 Loja Pernambucanas, Salvador Shopping por Divulgação
Sandália por R$89,99 Loja da StudioZ, Parque Shopping Bahia    por Divulgação
Almofada temática por R$ 95 Loja Art em papel, Shopping Paralela  por Divulgação
Blusa Celeste por R$ 99,90 Loja Complementare, Parque Shopping Bahia   por Divulgação
Kit Presente Dia das Mães Cuide-se Bem Deleite (3 itens) por R$ 99,90 Lojas O Boticário por Divulgação
Viseira Live Essential por R$ 129,90 Loja Live, Parque Shopping Bahia  por Divulgação
Tamanco bico folha por R$ 149,99 Loja Constance, Parque Shopping Bahia por Divulgação
Tênis VL COURT Adidas, de 349,99 por 160,99 Loja Adidas, Outlet Premium por Divulgação
Kit Presente Dia Das Mães Her Code Splash (2 itens) por R$ 163,90  Lojas O Boticário   por Divulgação
Kit Presente Dia das Mães Floratta Rosé (2 itens) por R$ 174,90  Lojas O Boticário   por Divulgação
Mala de bordo, de R$ 239,99 por R$ 179,99 Loja Inovathi, Salvador Shopping por Divulgação
Kit Presente Dia das Mães Lily Cuidados (2 itens) por R$ 179,90  Lojas O Boticário  por Divulgação
Tênis Fila Ray Tracer TR Feminino, de 499,99 por 206,39 Loja Fila, Outlet Premium por Divulgação
Tênis JadaBDP, de R$ 449,99 por R$ 269,99  Loja Puma, Outlet Premium por Divulgação
2 tops Nike Pro, de R$ 559,98 por R$  299,99 Loja Nike, Outlet Premium por Divulgação
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Pijama mãe e filha - o da mãe de R$ 99,99 por R$ 69,99 e o da filha de R$ 59,99 por R$ 49,99 Loja Marisa, Salvador Shopping por Divulgação

Segundo levantamento da CNDL e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas, o Dia das Mães deve levar cerca de 127 milhões de consumidores às compras este ano, consolidando-se como a segunda data mais importante para o varejo nacional. A expectativa é que 78% dos consumidores adquiram ao menos um presente, movimentando R$ 37,91 bilhões nos setores de comércio e serviços. 

As principais presenteadas serão as mães (74%), seguido da esposa (19%) e sogra (15%). O levantamento aponta que os consumidores pretendem gastar em média R$ 294 com as compras, sendo maior o valor entre os homens (R$ 339); e a média de 1,68 presentes. Entre aqueles que pretendem comprar presentes, o motivo é movido por gratidão ao carinho e esforço dedicado (43%), enquanto 27% consideram um gesto simbólico importante e 24% têm o costume de presentear as pessoas que gostam.

A pesquisa revela que no Dia das Mães deste ano, os produtos campeões de venda devem ser Moda (Vestuário/Calçados/Acessórios) (53%), seguido por produtos de Beleza (Perfumes/Cosméticos) (50%), Chocolates e Flores: 24% cada e Experiências (Restaurantes/SPA/Viagens) (19%). 

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