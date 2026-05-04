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Corpo de Bombeiros investiga uso de viatura em obra ligada a ex-chefe da corporação

Denúncia aponta que veículo oficial foi usado para transportar material em endereço particular

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:34

Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante Crédito: Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informou que abriu apuração para investigar denúncias sobre o suposto uso irregular de uma picape da corporação — uma L200 Triton, placa RDQ 3A89 — durante a reforma de um imóvel ligado ao ex-comandante, coronel Adson Marchesini, em Vilas do Atlântico.

Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação

Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante por Divulgação
Vizinhos dizem que casa de praia e ex-comandante do Corpo de Bombeiros tem festas à noite com várias mulheres por Redes sociais
Coronel Adson Marchesini por Carol Garcia/GOVBA
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante por Divulgação
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante por Divulgação
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
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Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
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Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
coronel Adson Marchesini, ex-comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia por Reprodução/redes sociais
Coronel Adson Marchesini por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Fala de Marchesini surpreendeu o público por Reprodução/Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel Cachoeira por Reprodução
Equipes do Corpo de Bombeiros e Codesal no local da exposão por Bruno Concha/ Secom PMS
Bombeiros seguem no local por Reprodução/TV Bahia
Bombeiros atuam por Divulgação/Corpo dos Bombeiros
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica por Reprodução
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica por Reprodução
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica por Reprodução
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica por Reprodução
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado por bombeiros na Bahia por Divulgação
Equipe do Corpo de Bombeiros resgatou corpo de homem que se afogou por Reprodução
Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para a ocorrência por Reprodução
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Idosa é resgatada por bombeiros em aeronave por Divulgação
Corpo de Bombeiros faz buscas por três crianças desaparecidas em Bacabal por Reprodução
Animal foi retirado pelos bombeiros por Reprodução/EPTV
Animal foi retirado pelos bombeiros por Reprodução/EPTV
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Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO

A suspeita surgiu após o veículo ser flagrado transportando materiais de construção em um endereço particular, conforme revelou o CORREIO. Em nota, a instituição destacou que veículos oficiais devem ser utilizados exclusivamente em serviço e que os fatos teriam ocorrido em gestão anterior.

O CBMBA afirmou que vai apurar as circunstâncias e, caso sejam confirmadas irregularidades, adotará as medidas cabíveis.

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Leia nota na íntegra

Nota CBMBA

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informa que tomou conhecimento da denúncia veiculada pelo jornal Correio acerca do suposto uso indevido de veículo administrativo pertencente à corporação.

O CBMBA esclarece que seus veículos oficiais destinam-se exclusivamente às atividades operacionais, administrativas e de interesse público, sendo vedado seu uso para fins particulares, conforme normas internas e legislação vigente. Informa, ainda, que os fatos noticiados referem-se a período anterior à atual gestão, quando a condução administrativa da Instituição estava sob responsabilidade do então comandante-geral, coronel BM Adson Marchesini.

Diante dos fatos apresentados, foi determinada a imediata apuração por meio dos setores competentes, a fim de verificar a veracidade das informações, as circunstâncias do ocorrido e a eventual responsabilização dos envolvidos.

Caso sejam constatadas irregularidades, as medidas administrativas cabíveis serão adotadas, em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade e transparência que regem a administração pública.

O CBMBA reforça seu compromisso com a correta aplicação dos recursos públicos e com a ética no exercício de suas atividades, permanecendo à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais após a conclusão da apuração.

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