COLUNA BRUNO WENDEL

Corpo de Bombeiros investiga uso de viatura em obra ligada a ex-chefe da corporação

Denúncia aponta que veículo oficial foi usado para transportar material em endereço particular

Bruno Wendel

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:34

Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante Crédito: Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informou que abriu apuração para investigar denúncias sobre o suposto uso irregular de uma picape da corporação — uma L200 Triton, placa RDQ 3A89 — durante a reforma de um imóvel ligado ao ex-comandante, coronel Adson Marchesini, em Vilas do Atlântico.

Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação 1 de 97

A suspeita surgiu após o veículo ser flagrado transportando materiais de construção em um endereço particular, conforme revelou o CORREIO. Em nota, a instituição destacou que veículos oficiais devem ser utilizados exclusivamente em serviço e que os fatos teriam ocorrido em gestão anterior.

O CBMBA afirmou que vai apurar as circunstâncias e, caso sejam confirmadas irregularidades, adotará as medidas cabíveis.

Leia nota na íntegra

Nota CBMBA

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informa que tomou conhecimento da denúncia veiculada pelo jornal Correio acerca do suposto uso indevido de veículo administrativo pertencente à corporação.

O CBMBA esclarece que seus veículos oficiais destinam-se exclusivamente às atividades operacionais, administrativas e de interesse público, sendo vedado seu uso para fins particulares, conforme normas internas e legislação vigente. Informa, ainda, que os fatos noticiados referem-se a período anterior à atual gestão, quando a condução administrativa da Instituição estava sob responsabilidade do então comandante-geral, coronel BM Adson Marchesini.

Diante dos fatos apresentados, foi determinada a imediata apuração por meio dos setores competentes, a fim de verificar a veracidade das informações, as circunstâncias do ocorrido e a eventual responsabilização dos envolvidos.

Caso sejam constatadas irregularidades, as medidas administrativas cabíveis serão adotadas, em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade e transparência que regem a administração pública.

O CBMBA reforça seu compromisso com a correta aplicação dos recursos públicos e com a ética no exercício de suas atividades, permanecendo à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais após a conclusão da apuração.