COLUNA BRUNO WENDEL

O pastor que desafiava facções, a investigação conta ex-comandante e a ‘onda’ de roubos

Confira a coluna na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 4 de maio de 2026 às 05:00

“Jesus Cristo é o maior que o BDM, maior que o Comando Vermelho.” A declaração do pastor Rick Andrade da Silva, de 39 anos, voltou a circular nas redes sociais após ele ser executado a tiros na Avenida Jequitaia, na Calçada, em Salvador, no último dia 29, e reforça o discurso de enfrentamento às facções criminosas.

Segundo fontes policiais, essa postura é uma das linhas consideradas na investigação. Conhecido como “pastor da favela”, ele pregava em comunidades e dizia não haver lugar onde deixasse de entrar.

O religioso reunia mais de 18 mil seguidores e costumava publicar vídeos sobre fé e violência.

Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais Crédito: Reprodução

Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” 1 de 122

A investigação contra o ex-comandante

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informou que abriu apuração para investigar denúncias sobre o suposto uso irregular de uma picape da corporação — uma L200 Triton, placa RDQ 3A89 — durante a reforma de um imóvel ligado ao ex-comandante, coronel Adson Marchesini, em Vilas do Atlântico.

A suspeita surgiu após o veículo ser flagrado transportando materiais de construção em um endereço particular, conforme revelou o CORREIO. Em nota, a instituição destacou que veículos oficiais devem ser utilizados exclusivamente em serviço e que os fatos teriam ocorrido em gestão anterior.

O CBMBA afirmou que vai apurar as circunstâncias e, caso sejam confirmadas irregularidades, adotará as medidas cabíveis.

Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante Crédito: Divulgação

Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação 1 de 97

Os 20 veículos roubados

Pelo menos 20 veículos foram levados por criminosos na região de Stella Maris e Praia do Flamengo, em Salvador, no primeiro quadrimestre de 2026, segundo dados da polícia.

Do total, 18 casos foram registrados como roubo e dois como furto. Logo no início de maio, uma câmera de segurança flagrou a ação de um ladrão.

No último dia 2, um homem usou um objeto para dar partida em uma motocicleta estacionada em frente a um condomínio, na Praia do Flamengo, e fugiu com o veículo.

Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 Crédito: Reprodução