O pastor que desafiava facções, a investigação conta ex-comandante e a ‘onda’ de roubos

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Bruno Wendel
Publicado em 4 de maio de 2026 às 05:00
“Jesus Cristo é o maior que o BDM, maior que o Comando Vermelho.” A declaração do pastor Rick Andrade da Silva, de 39 anos, voltou a circular nas redes sociais após ele ser executado a tiros na Avenida Jequitaia, na Calçada, em Salvador, no último dia 29, e reforça o discurso de enfrentamento às facções criminosas.
Segundo fontes policiais, essa postura é uma das linhas consideradas na investigação. Conhecido como “pastor da favela”, ele pregava em comunidades e dizia não haver lugar onde deixasse de entrar.
O religioso reunia mais de 18 mil seguidores e costumava publicar vídeos sobre fé e violência.
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV”
A investigação contra o ex-comandante
O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informou que abriu apuração para investigar denúncias sobre o suposto uso irregular de uma picape da corporação — uma L200 Triton, placa RDQ 3A89 — durante a reforma de um imóvel ligado ao ex-comandante, coronel Adson Marchesini, em Vilas do Atlântico.
A suspeita surgiu após o veículo ser flagrado transportando materiais de construção em um endereço particular, conforme revelou o CORREIO. Em nota, a instituição destacou que veículos oficiais devem ser utilizados exclusivamente em serviço e que os fatos teriam ocorrido em gestão anterior.
O CBMBA afirmou que vai apurar as circunstâncias e, caso sejam confirmadas irregularidades, adotará as medidas cabíveis.
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação
Os 20 veículos roubados
Pelo menos 20 veículos foram levados por criminosos na região de Stella Maris e Praia do Flamengo, em Salvador, no primeiro quadrimestre de 2026, segundo dados da polícia.
Do total, 18 casos foram registrados como roubo e dois como furto. Logo no início de maio, uma câmera de segurança flagrou a ação de um ladrão.
No último dia 2, um homem usou um objeto para dar partida em uma motocicleta estacionada em frente a um condomínio, na Praia do Flamengo, e fugiu com o veículo.
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026