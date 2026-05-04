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O pastor que desafiava facções, a investigação conta ex-comandante e a ‘onda’ de roubos

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 4 de maio de 2026 às 05:00

“Jesus Cristo é o maior que o BDM, maior que o Comando Vermelho.” A declaração do pastor Rick Andrade da Silva, de 39 anos, voltou a circular nas redes sociais após ele ser executado a tiros na Avenida Jequitaia, na Calçada, em Salvador, no último dia 29, e reforça o discurso de enfrentamento às facções criminosas.

Segundo fontes policiais, essa postura é uma das linhas consideradas na investigação. Conhecido como “pastor da favela”, ele pregava em comunidades e dizia não haver lugar onde deixasse de entrar.

O religioso reunia mais de 18 mil seguidores e costumava publicar vídeos sobre fé e violência.

Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais Crédito: Reprodução

Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV”

Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
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Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
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Suspeitos foram executados pelo CV por Reprodução
Suspeitos foram executados pelo CV por Reprodução
Suspeitos foram executados pelo CV por Reprodução
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PM Glauber foi morto pelo CV no Vale das Pedrinhas por Divulgação
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
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Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
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BDM ameaça candidatos em quilombo baiano por Reprodução
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A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
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O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
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STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
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STF concede prisão domiciliar e quase põe na rua liderança do BDM por SSPBA
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Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução

A investigação contra o ex-comandante 

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informou que abriu apuração para investigar denúncias sobre o suposto uso irregular de uma picape da corporação — uma L200 Triton, placa RDQ 3A89 — durante a reforma de um imóvel ligado ao ex-comandante, coronel Adson Marchesini, em Vilas do Atlântico.

A suspeita surgiu após o veículo ser flagrado transportando materiais de construção em um endereço particular, conforme revelou o CORREIO. Em nota, a instituição destacou que veículos oficiais devem ser utilizados exclusivamente em serviço e que os fatos teriam ocorrido em gestão anterior.

O CBMBA afirmou que vai apurar as circunstâncias e, caso sejam confirmadas irregularidades, adotará as medidas cabíveis.

Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante Crédito: Divulgação

Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação

Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante por Divulgação
Vizinhos dizem que casa de praia e ex-comandante do Corpo de Bombeiros tem festas à noite com várias mulheres por Redes sociais
Coronel Adson Marchesini por Carol Garcia/GOVBA
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante por Divulgação
Picape do Corpo de Bombeiros é usada em reforma de casa de ex-comandante por Divulgação
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO
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Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Bruno Wendel/CORREIO
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Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
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coronel Adson Marchesini, ex-comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia por Reprodução/redes sociais
Coronel Adson Marchesini por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Fala de Marchesini surpreendeu o público por Reprodução/Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
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Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Redes sociais
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
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Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel em Cachoeira por Reprodução
Bombeiros denunciam instalação de quartel Cachoeira por Reprodução
Equipes do Corpo de Bombeiros e Codesal no local da exposão por Bruno Concha/ Secom PMS
Bombeiros seguem no local por Reprodução/TV Bahia
Bombeiros atuam por Divulgação/Corpo dos Bombeiros
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica por Reprodução
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica por Reprodução
Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica por Reprodução
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Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros por Divulgação
Resgate foi realizado por bombeiros na Bahia por Divulgação
Equipe do Corpo de Bombeiros resgatou corpo de homem que se afogou por Reprodução
Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para a ocorrência por Reprodução
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Bombeiros resgatam vítima de AVC na Ilha de Maré por Divulgação
Idosa é resgatada por bombeiros em aeronave por Divulgação
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Animal foi retirado pelos bombeiros por Reprodução/EPTV
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Picape do Corpo de Bombeiros é usada na obra da casa de ex-comandante da corporação por Arisson Marinho/CORREIO

Os 20 veículos roubados

Pelo menos 20 veículos foram levados por criminosos na região de Stella Maris e Praia do Flamengo, em Salvador, no primeiro quadrimestre de 2026, segundo dados da polícia.

Do total, 18 casos foram registrados como roubo e dois como furto. Logo no início de maio, uma câmera de segurança flagrou a ação de um ladrão.

No último dia 2, um homem usou um objeto para dar partida em uma motocicleta estacionada em frente a um condomínio, na Praia do Flamengo, e fugiu com o veículo.

Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 Crédito: Reprodução

Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026

Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Região de Stella Maris registra 20 veículos roubados ou furtados em 2026 por Reprodução
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
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BA-VI de domingo (23) terá 476 policiais militares por Divulgação/BEPE
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Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Tropas da Polícia Militar por Fernando Frazão/Agência Brasil
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