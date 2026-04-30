RACISMO

'Pode encorajar muita gente', diz influenciador após condenação de réu por injúria racial; veja vídeo

TJ-BA determina indenização de aproximadamente R$ 65 mil contra morador do DF por ataques no Instagram

Bruno Wendel

Publicado em 30 de abril de 2026 às 02:14

Justiça condena morador do DF por ataques a influenciador baiano Crédito: Acervo Pessoal

Vítima de injúria racial, o influenciador digital baiano Jefferson Costa Santos afirma que a decisão da Justiça ao seu favor “pode encorajar muita gente que sofre racismo dia e noite”. Ele e o namorado, Emerson Bruno Silva Costa, moveram uma ação por danos morais contra o responsável por um perfil no Instagram, morador do Distrito Federal.

Com base nas provas, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) condenou o réu ao pagamento de aproximadamente R$ 65 mil em indenização. A decisão não cabe mais recurso. Jefferson enviou um vídeo ao CORREIO comentando o resultado do processo. “Para mim, a importância dessa decisão vai muito além de uma vitória pessoal. Ela reafirma que racismo é crime e que atitudes preconceituosas têm consequências reais”, afirmou.

Racismo: Justiça condena réu a pagar R$ 70,6 mil a influenciador baiano 1 de 47

A sentença foi proferida pela juíza Eliene Simone Silva Oliveira, da Quinta Turma Recursal do TJ-BA, nesta terça-feira (28). Jefferson também destacou a relevância de a decisão ter sido tomada por uma magistrada negra e ressaltou que o debate sobre racismo precisa considerar sua presença estrutural na sociedade, inclusive no sistema de Justiça.