POLÍCIA

Condenado por estuprar menina de 12 anos é preso quase uma década após o crime na Bahia

Criminoso foi localizado em uma área de mata em Alagoinhas

Wendel de Novais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 09:05

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma busca de quase uma década terminou em uma região de vegetação na zona rural de Alagoinhas, na Bahia. Na última terça-feira (28), a Polícia Civil localizou e prendeu um homem de 38 anos, condenado por estupro de vulnerável.

O crime, ocorrido em 2017, fez com que a vítima - uma adolescente que tinha apenas 12 anos na época - acabasse engravidando do agressor. Para tentar escapar da Justiça, o suspeito buscou refúgio em um local de difícil acesso.

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Os agentes precisaram realizar diligências minuciosas até encontrá-lo escondido na "Fazenda Pindobal", uma área isolada cercada por mata fechada. A estratégia de isolamento, no entanto, não foi suficiente para impedir a prisão.