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Rodoviários vão iniciar 'Operação Tartaruga' em Salvador na próxima semana

Decisão foi tomada após assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 09:57

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

Os rodoviários de Salvador devem iniciar uma “Operação Tartaruga” na próxima semana. A medida é uma forma de protesto em que a categoria realiza as atividades com lentidão, provocando atrasos sem interromper totalmente o serviço.

Segundo o vice-presidente do sindicato, Fábio Primo, os ônibus devem trafegar pela faixa da direita e parar em todos os pontos ao longo do trajeto. A data de início da operação ainda será definida e anunciada pela categoria.

Criação de linhas de ônibus exclusivas para mulheres

Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
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Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução

A decisão ocorre após assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (30), quando os rodoviários suspenderam a saída dos ônibus por mais de três horas em duas garagens da cidade. O serviço foi retomado por volta das 8h.

As reuniões aconteceram nas garagens de Praia Grande, que atende o Subúrbio Ferroviário, e em Pirajá, responsável por linhas que atendem Cajazeiras e outras regiões da capital.

O movimento faz parte da campanha salarial da categoria, que já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação. Entre os principais pontos estão reajuste salarial acima da inflação, aumento no ticket alimentação e redução da jornada de trabalho.

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Ônibus

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