Rodoviários vão iniciar 'Operação Tartaruga' em Salvador na próxima semana

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Esther Morais
Publicado em 30 de abril de 2026 às 09:57
Os rodoviários de Salvador devem iniciar uma “Operação Tartaruga” na próxima semana. A medida é uma forma de protesto em que a categoria realiza as atividades com lentidão, provocando atrasos sem interromper totalmente o serviço.
Segundo o vice-presidente do sindicato, Fábio Primo, os ônibus devem trafegar pela faixa da direita e parar em todos os pontos ao longo do trajeto. A data de início da operação ainda será definida e anunciada pela categoria.
Criação de linhas de ônibus exclusivas para mulheres
A decisão ocorre após assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (30), quando os rodoviários suspenderam a saída dos ônibus por mais de três horas em duas garagens da cidade. O serviço foi retomado por volta das 8h.
As reuniões aconteceram nas garagens de Praia Grande, que atende o Subúrbio Ferroviário, e em Pirajá, responsável por linhas que atendem Cajazeiras e outras regiões da capital.
O movimento faz parte da campanha salarial da categoria, que já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação. Entre os principais pontos estão reajuste salarial acima da inflação, aumento no ticket alimentação e redução da jornada de trabalho.