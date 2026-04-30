CRIME

Pastor morto a tiros em Salvador pregava em comunidades e tinha 18 mil seguidores

Caso é investigado pelo DHPP; até o momento, não há suspeitos presos

Wendel de Novais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 10:35

Rick compartilhava rotina de pregações nas redes sociais Crédito: Reprodução

Executado a tiros na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em Salvador, Rick Andrade da Silva, de 39 anos, era pastor, liderava um ministério e acumulava mais de 18 mil seguidores em todas as suas redes sociais. Além da atuação religiosa, ele trabalhava como vigilante há cerca de um ano, em Lauro de Freitas.

Fora da rotina profissional, Rick costumava publicar vídeos de pregações realizadas em igrejas e em diferentes pontos da capital baiana, como o bairro da Boca do Rio. Em uma das postagens mais recentes, ele comemorou os 23 anos do ministério que conduzia.

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Em alguns registros, o pastor utilizava a expressão “culto na favela” na legenda e aparecia pregando em vias públicas, próximo a locais com pichações associadas a facções criminosas. Após a morte, seguidores manifestaram pesar nas redes sociais.

“Irmão foi para a glória de Deus. Receba teu servo. Glória”, escreveu um internauta. “Que Deus conforte os familiares nesse momento de dor”, comentou outra seguidora. Muitos demonstraram surpresa diante do crime, destacando a atuação religiosa de Rick nas comunidades.

Após o ataque, policiais da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados por moradores e encontraram o corpo da vítima no local. A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia.