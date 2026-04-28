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Dois adolescentes são apreendidos por abuso sexual infantil em Salvador

Agentes encontraram arquivos de abuso e automutilação em dispositivos eletrônicos e perfis digitais dos jovens

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:29

Polícia Civil cumpriu mandados
Polícia Civil cumpriu mandados Crédito: Pedro Moraes / Ascom PCBA

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Civil na capital baiana, nesta terça-feira (28), sob a acusação de envolvimento em atos análogos ao abuso sexual infantil. A operação foi coordenada pela Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e integra a Operação Nacional Proteção Integral IV, articulada pela Polícia Federal em todo o país.

Foram apreendidos aparelhos eletrônicos que continham arquivos de abuso sexual infantojuvenil e registros de vítimas em situações de automutilação. A investigação também conseguiu mapear e identificar perfis digitais utilizados pelos jovens para a disseminação e prática dos delitos no ambiente virtual.

Após a captura, os adolescentes foram encaminhados ao Pronto Atendimento (PA) para a realização dos procedimentos legais. A Polícia Civil informou que todas as providências judiciais já foram adotadas.

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Tags:

Bahia Salvador Criminoso Adolescentes Abuso

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