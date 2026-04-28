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Baralho do Crime atualizado: saiba quem são os foragidos mais procurados da Bahia

Líderes de facções e traficantes apontados por homicídios são os ‘destaques’ da lista

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10:42

Criminosos são os mais procurados da Bahia Crédito: SSP-BA

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) mantém atualizado o chamado Baralho do Crime, estratégia utilizada para divulgar e facilitar a captura de criminosos considerados de alta periculosidade no estado. A ferramenta reúne foragidos em cartas de baralho, classificando os mais perigosos nas posições de maior valor, como Ás, Rei, Dama e Valete, distribuídos entre os naipes.

Entre os nomes que aparecem no topo da lista está Ednaldo Pereira Souza, conhecido por ‘Dáda’, que é procurado após fuga do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024. Ele ocupa a carta ‘Damas de Ouros’. O foragido também tem entradas por porte e posse ilegal de arma de fogo, dano ao patrimônio, homicídio qualificado e associação para o tráfico. Ele chegou a alugar uma mansão no Vidigal, no Rio de Janeiro, e conseguiu escapar de uma operação do local fugindo horas antes da chegada dos policiais.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
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Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Edson dos Santos Cruz, o “Gana”, líder do tráfico em Portão, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele tem atuação destacada tanto em Portão quanto em Arembepe, em Camaçari, sendo peça-chave da operação do Comando Vermelho (CV) em toda a RMS. Gana assumiu a região e a Aldeia Hippie, destino turístico da área, no ano de 2025, após seu irmão, Djavan Conceição, o “Edcity”, ser preso em Cuiabá.

O Baralho do Crime é uma das principais ferramentas de inteligência da SSP-BA para mobilizar a população e reforçar o trabalho das forças de segurança na localização de foragidos. Informações sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser repassadas de forma anônima às autoridades.

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Facções Traficantes Baralho do Crime Criminosos

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