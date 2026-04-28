CRIME

Baralho do Crime atualizado: saiba quem são os foragidos mais procurados da Bahia

Líderes de facções e traficantes apontados por homicídios são os ‘destaques’ da lista

Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10:42

Criminosos são os mais procurados da Bahia Crédito: SSP-BA

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) mantém atualizado o chamado Baralho do Crime, estratégia utilizada para divulgar e facilitar a captura de criminosos considerados de alta periculosidade no estado. A ferramenta reúne foragidos em cartas de baralho, classificando os mais perigosos nas posições de maior valor, como Ás, Rei, Dama e Valete, distribuídos entre os naipes.

Entre os nomes que aparecem no topo da lista está Ednaldo Pereira Souza, conhecido por ‘Dáda’, que é procurado após fuga do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024. Ele ocupa a carta ‘Damas de Ouros’. O foragido também tem entradas por porte e posse ilegal de arma de fogo, dano ao patrimônio, homicídio qualificado e associação para o tráfico. Ele chegou a alugar uma mansão no Vidigal, no Rio de Janeiro, e conseguiu escapar de uma operação do local fugindo horas antes da chegada dos policiais.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime 1 de 52

Edson dos Santos Cruz, o “Gana”, líder do tráfico em Portão, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele tem atuação destacada tanto em Portão quanto em Arembepe, em Camaçari, sendo peça-chave da operação do Comando Vermelho (CV) em toda a RMS. Gana assumiu a região e a Aldeia Hippie, destino turístico da área, no ano de 2025, após seu irmão, Djavan Conceição, o “Edcity”, ser preso em Cuiabá.

