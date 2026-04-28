PM é ferido e suspeito morre após perseguição por roubo de carro na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de abril de 2026 às 11:38
Um policial militar ficou ferido e um suspeito de roubo de veículos morreu após uma perseguição seguida de troca de tiros em Barra Grande, no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, na segunda-feira (27).
Segundo a Polícia Militar, um grupo armado realizava roubos de carros na BA-001, nas proximidades do município de Nazaré. Os suspeitos foram localizados por equipes do 23º BPM, em Vera Cruz, e tentaram fugir após abandonar um dos veículos, seguindo por uma área de mangue.
Integrantes do Baralho do Crime na Bahia
Durante a fuga, um dos homens conseguiu roubar outro carro, mas acabou colidindo o veículo em Barra Grande. Em seguida, ele continuou a fuga a pé por uma área de mata e efetuou disparos contra os policiais.
Houve confronto, e o suspeito foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda conforme a polícia, um militar foi ferido por estilhaços de vidro após um dos disparos atingir a viatura. O policial sofreu ferimento no queixo e foi encaminhado a um hospital.
Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, munições e o veículo roubado durante a fuga foi recuperado.
Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.