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PM é ferido e suspeito morre após perseguição por roubo de carro na Bahia

Policial foi atingido no queixo durante troca de tiros

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 11:38

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um policial militar ficou ferido e um suspeito de roubo de veículos morreu após uma perseguição seguida de troca de tiros em Barra Grande, no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, na segunda-feira (27).

Segundo a Polícia Militar, um grupo armado realizava roubos de carros na BA-001, nas proximidades do município de Nazaré. Os suspeitos foram localizados por equipes do 23º BPM, em Vera Cruz, e tentaram fugir após abandonar um dos veículos, seguindo por uma área de mangue.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

Durante a fuga, um dos homens conseguiu roubar outro carro, mas acabou colidindo o veículo em Barra Grande. Em seguida, ele continuou a fuga a pé por uma área de mata e efetuou disparos contra os policiais.

Houve confronto, e o suspeito foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a polícia, um militar foi ferido por estilhaços de vidro após um dos disparos atingir a viatura. O policial sofreu ferimento no queixo e foi encaminhado a um hospital.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, munições e o veículo roubado durante a fuga foi recuperado.

Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

Tags:

Tiroteio

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