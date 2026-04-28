CRIME FILMADO

PM é preso acusado de matar homem com 10 tiros na praia de Itapuã

Ele não estava a serviço, mas usou a arma da corporação no crime, aponta investigação

Carol Neves

Publicado em 28 de abril de 2026 às 12:23

Tiago Lopes Moreira foi morto na praia Crédito: Reprodução

Um policial militar de 32 anos foi preso na manhã desta terça-feira (28), no bairro Ponto Parada, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ele é investigado por homicídio e apontado como suspeito de matar Tiago Lopes Moreira, atingido por disparos de arma de fogo na madrugada de 9 de março, na praia de Itapuã, na capital baiana.

O suspeito foi identificado como Jackson Monteiro Barbosa, policial militar lotado na 81ª Companhia Independente (CIPM), em Itinga. Ele atua como soldado e tem cerca de um ano e meio de atuação na corporação. Detido com prisão temporária, o soldado preferiu se manter em silêncio e não comentou as acusações.

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O crime aconteceu na madrugada. "Havia inicialmente uma discussão entre eles e o investigado deferiu 10 tiros contra a vítima. A arma utilizada foi do acervo da Polícia Militar", afirmou a delegada Zaira Pimentel, em entrevista à TV Bahia, afirmando que um vídeo captou o episódio. "Assim que finalizarmos a investigação vou pedir a prisão preventiva. Nesse primeiro momento está custodiado no Batalhão da PM e está à disposição da Justiça para audiência de custódia".

A delegada diz que detalhes e motivação do crime ainda não foram esclarecidos. "No dia do fato ele não estava trabalhando, mas estava portando a arma da instituição", acrescentou.

A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), unidade vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações incluíram análise de imagens de câmeras de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública, além da coleta de depoimentos de testemunhas e do cruzamento de dados com a Corregedoria da Polícia Militar.

Após ser detido, o investigado foi levado para a sede do DHPP, onde teve um mandado de prisão temporária cumprido. Ele permanece sob custódia e à disposição da Justiça, já no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas.