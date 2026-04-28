Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM é preso acusado de matar homem com 10 tiros na praia de Itapuã

Ele não estava a serviço, mas usou a arma da corporação no crime, aponta investigação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de abril de 2026 às 12:23

Tiago Lopes Moreira foi morta na praia
Tiago Lopes Moreira foi morto na praia Crédito: Reprodução

Um policial militar de 32 anos foi preso na manhã desta terça-feira (28), no bairro Ponto Parada, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ele é investigado por homicídio e apontado como suspeito de matar Tiago Lopes Moreira, atingido por disparos de arma de fogo na madrugada de 9 de março, na praia de Itapuã, na capital baiana.

O suspeito foi identificado como Jackson Monteiro Barbosa, policial militar lotado na 81ª Companhia Independente (CIPM), em Itinga. Ele atua como soldado e tem cerca de um ano e meio de atuação na corporação. Detido com prisão temporária, o soldado preferiu se manter em silêncio e não comentou as acusações. 

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 17
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

O crime aconteceu na madrugada. "Havia inicialmente uma discussão entre eles e o investigado deferiu 10 tiros contra a vítima. A arma utilizada foi do acervo da Polícia Militar", afirmou a delegada Zaira Pimentel, em entrevista à TV Bahia, afirmando que um vídeo captou o episódio. "Assim que finalizarmos a investigação vou pedir a prisão preventiva. Nesse primeiro momento está custodiado no Batalhão da PM e está à disposição da Justiça para audiência de custódia". 

A delegada diz que detalhes e motivação do crime ainda não foram esclarecidos. "No dia do fato ele não estava trabalhando, mas estava portando a arma da instituição", acrescentou. 

A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), unidade vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações incluíram análise de imagens de câmeras de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública, além da coleta de depoimentos de testemunhas e do cruzamento de dados com a Corregedoria da Polícia Militar.

Após ser detido, o investigado foi levado para a sede do DHPP, onde teve um mandado de prisão temporária cumprido. Ele permanece sob custódia e à disposição da Justiça, já no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas.

As apurações continuam, com novas diligências em andamento para esclarecer completamente o caso e aprofundar a análise das provas já reunidas.

Mais recentes

Imagem - PM é ferido e suspeito morre após perseguição por roubo de carro na Bahia

PM é ferido e suspeito morre após perseguição por roubo de carro na Bahia
Imagem - Lauro de Freitas lança auxílio de R$ 200 para alunos da EJA

Lauro de Freitas lança auxílio de R$ 200 para alunos da EJA
Imagem - Baralho do Crime atualizado: saiba quem são os foragidos mais procurados da Bahia

Baralho do Crime atualizado: saiba quem são os foragidos mais procurados da Bahia