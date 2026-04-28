EDUCAÇÃO

Lauro de Freitas lança auxílio de R$ 200 para alunos da EJA

Programa atende estudantes do ensino noturno e prevê uso do benefício em despesas básicas dentro do município

Carol Neves

Publicado em 28 de abril de 2026 às 11:18

Programa Bolsa EJA foi lançado em Lauro de Freitas Crédito: Guilherme Goes/Divulgação

A Prefeitura de Lauro de Freitas lançou o Programa Bolsa EJA, voltado a estudantes da Educação de Jovens e Adultos matriculados no turno noturno da rede municipal. A iniciativa foi apresentada na Escola Municipal Dinorah Pessoa, em Itinga, com a proposta de incentivar a permanência dos alunos na escola e ampliar o acesso à educação.

O benefício será de R$ 200 por mês, pago por meio de um cartão magnético aceito em estabelecimentos credenciados na cidade. O valor poderá ser utilizado para despesas como alimentação, medicamentos e outros itens essenciais.

Durante o lançamento, a prefeita Débora Regis afirmou que a medida busca reduzir a evasão escolar e ampliar oportunidades. “A Bolsa EJA é um marco histórico para Lauro de Freitas. Além de incentivar a educação, esse benefício garante mais oportunidade de permanência dos estudantes em sala de aula. O auxílio representa apoio, acolhimento e dignidade para quem deseja continuar estudando. Investir na EJA é investir em transformação social e em um futuro melhor para todos”, disse.

Programa oferece R$ 200 para alunos do EJA 1 de 12

A gestora também antecipou a criação de um novo benefício social voltado a mulheres que cuidam de filhos com necessidades especiais, chamado Cartão Mãe.

Entre os estudantes, o benefício foi recebido como um apoio para o dia a dia. A aluna Jandira Souza Santana, de 67 anos, destacou a ajuda com despesas básicas. “Parabéns para essas gestoras que entenderam as nossas necessidades. Esse cartão vai ajudar no dia a dia. Ele vai ajudar com despesas e com os custos de farmácia, o que é ainda melhor, porque, na minha idade, a medicação também é uma necessidade importante”, afirmou.

Já o mecânico Cristiano da Silva Lima, de 53 anos, disse que o incentivo fortalece a decisão de voltar a estudar. “Voltem a estudar. Muita gente acaba desistindo no meio do caminho, mas nunca é tarde para recomeçar. Hoje, poder voltar para a sala de aula e contar com esse apoio é motivo de muita gratidão”, disse.