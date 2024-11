CRIME

Edcity do CV: traficante preso no Mato Grosso negociava armas e ordenava ataques na RMS

Djavan Santos Conceição foi preso na Operação Nexus nesta quarta-feira (6)

Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 11:38

Djavan Santos Conceição ostentava vida de luxo Crédito: Reprodução

Se uma arma de fabricação internacional chegava nas mãos de traficantes do Comando Vermelho (CV) na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ela, geralmente, era comprada e transportada em uma ação organizada por Djavan Santos Conceição, o ‘Edcity’. Preso na manhã desta quarta-feira (6), em Cuiabá, no Mato Grosso, o criminoso foi alvo da Operação Nexus, conduzida pelas equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia e do MT. O traficante tinha conexões com quadrilhas bolivianas, que eram a origem das armas negociadas.

Coordenador da Ficco, o delegado federal Eduardo Badaró conversou com a reportagem e explicou que, da região Centro-Oeste, Edcity trabalhava para manter o CV em posse de armamento de grosso calibre. “Esse criminoso atuava junto com um grupo de logística de armas e drogas. A função dele, na verdade, era de intermediador. Ou seja, viabilizava a negociação entre membros acima dele na facção e os fornecedores, além de cuidar da logística para a chegada das armas na RMS”, diz.

Edcity do CV foi preso nesta quarta-feira (6) Crédito: Reprodução

Mesmo de longe, o traficante tinha influência direta na violência da região. Segundo uma fonte policial, que prefere não se identificar, o traficante seria responsável por múltiplas mortes. “É um velho conhecido. Suspeitamos, inclusive, do envolvimento dele, como mandante, em chacinas que aconteceram na região metropolitana. Hoje, com toda a comunicação disponível, os traficantes conseguem ordenar mortes do presídio, imagina ele que estava livre”, conta o policial, que atua em Camaçari.

Questionado sobre a possibilidade do envolvimento de Edcity em chacinas, Badaró não soube precisar os casos, mas confirmou que o traficante é responsável por ataques que geraram diversas mortes na área. "Ele ordenava homicídios e movimentação de corpos, que eram deixados em outras áreas. Como ele morava longe, tinha uma postura mais violenta para demonstrar poder. Então, as ordens eram severas no ataque a facções inimigas em Camaçari, Lauro de Freitas, Arembepe e Linha Verde”, explica o delegado federal.

Apesar da prisão de Edcity, a operação segue em andamento e mira outros envolvidos, inclusive um segundo traficante do CV que atuaria do Mato Grosso. O objetivo principal é desarticular a rota internacional de armas organizada pelo traficante, que levava uma vida de luxo na capital mato-grossense. Na casa do criminoso, inclusive, foram encontrados móveis de última geração e dois carros que, juntos, estão estimados em R$ 350 mil