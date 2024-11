VIDA MILIONÁRIA

Carros, bolsas e relógios importados: polícia encontra itens de luxo em casa de líder de facção

Traficante baiano lidera organização criminosa na RMS; ele foi preso nesta quarta-feira (6) em Cuiabá

Dois carros, relógios, perfumes e bolsas importados, além de uma quantia em dinheiro, foram encontrados na manhã desta quarta-feira (6), na casa do líder de uma facção baiana. A descoberta ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Ele foi localizado e preso durante a Operação Nexus .

Entre os itens, foi possível identificar um Toyota Corolla Cross, cujo preço estimado está acima de R$ 100 mil, e uma unidade do Whisky Royal Salute, que varia entre R$ 1,2 mil e R$ 40 mil.

Equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia e do Mato Grosso, além das Polícias Federal e Militar, realizam buscas no imóvel utilizado pelo homem, uma vez que ele é suspeito de liderar uma organização na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas vive em outro estado.

Conforme as investigações, o suspeito de tráfico possuía mandado de prisão e, da capital do Mato Grosso, dava ordens para execuções de rivais nas cidades de Lauro de Freitas e Camaçari. Ele também seria responsável pelo envio de armas e drogas, através de conexões com quadrilhas bolivianas. Materiais ilícitos, como fuzis, pistolas, carregadores, munições e drogas para os comparsas na Bahia, eram negociados na Bolívia.