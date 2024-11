BARALHO DO CRIME

Líder de facção de Candeias é preso durante operação em Guarulhos

Ele fazia parte da lista dos criminosos mais procurados da Bahia

O líder de uma facção que atua em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso na manhã desta terça-feira (5), na cidade paulista de Garulhos, em uma operação conjunta entre forças de segurança da Bahia e de São Paulo. Nailton Almeida dos Santos estava na lista dos bandidos mais procurados da Bahia, ocupando a carta do 9 de Copas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Segundo a SSP, Nailton tinha quatro mandados de prisão por crimes de homicídio e extorsão. Quando foi abordado, ele chegou a apresentar uma CNH falsa, com nome de Sydnei Castro de Oliveira, mas acabou desmascarado. Um revólver e munições foram encontrados com o suspeito.

A prisão de Nailton leva ao total de 89 lideranças do crime presas ou mortas esse ano, segundo a SSP. Vinte e quatro estavam escondidas em outros estados do país. Além disso, em 2024 já foram presos 21 nomes que faziam parte do Baralho do Crime, que reúne os mais procurados da Bahia.