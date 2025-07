BASTIDORES

Quem é a atriz que sumiu antes da gravação e causou caos em novela das 9 da Globo?

Atriz abandonou protagonista e Paolla Oliveira assumiu às pressas

A novela Insensato Coração, exibida pela Globo em 2011, começou cercada de tensões e não apenas pelas reações mistas do público ao enredo. Nos bastidores, a trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares enfrentou um desafio inusitado: a protagonista simplesmente desapareceu no primeiro dia de gravações. >

Ana Paula havia assinado contrato com a emissora um ano antes do início das filmagens e, até então, era considerada uma das principais estrelas da casa. Após o episódio, sua saída definitiva foi confirmada em dezembro de 2010, a apenas um mês da estreia da novela.>

Depois do rompimento com a Globo, Ana Paula Arósio passou a se dedicar exclusivamente ao cinema por um breve período. Atuou em produções como Anita & Garibaldi (2013), mas sua vida pessoal ganhou mais destaque: em 2015, após a morte do pai e um distanciamento da mãe, ela decidiu se afastar completamente da carreira artística.>

A atriz passou a viver reclusa em uma pequena cidade da Inglaterra ao lado do marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro, com quem se casou meses antes de deixar a TV.>

Foi só em 2020 que reapareceu publicamente, estrelando uma campanha publicitária do banco Santander. No vídeo, Ana Paula brincou com seu longo período afastada: “Bom, agora eu vou, porque me desacostumei da civilização.”>