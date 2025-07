FAMOSOS

Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi, após cesárea de emergência

Bruna deu entrada de ambulância em hospital de São Paulo durante a madrugada; Mel é a segunda filha do casal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de julho de 2025 às 11:03

Neymar, Bruna Biancardi e Mavie Crédito: Reprodução/Instagram

A pequena Mel, segunda filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, nasceu na madrugada deste sábado (05), em São Paulo. O parto ocorreu no Hospital São Luiz Star, após uma cesariana de emergência, como informou o portal LeoDias. >

Segundo a publicação, Bruna precisou ser levada de ambulância até a maternidade, por volta da meia-noite, após o rompimento da bolsa. A bebê nasceu por volta das 3h da manhã, cercada por uma estrutura médica preparada para o procedimento.>

A gestação de Mel havia sido anunciada no Natal de 2024, durante um emocionante chá revelação com direito a palco, campo gramado e explosão de fitas cor-de-rosa. Em publicação conjunta na época, Neymar e Bruna compartilharam a felicidade com os fãs: "Estamos vivendo uma fase tão gostosa… Deus mais uma vez ouviu nossos pedidos. Seja bem-vinda, filha!", escreveram.>

Bruna revelou publicamente que a gravidez de Mel foi planejada, assim como a de sua primogênita, Mavie, que hoje tem um ano e nove meses. O casal, inclusive, já declarou que pretende aumentar ainda mais a família.>

"Queremos ter três filhos. E sim, foi tudo planejado", afirmou a influenciadora nas redes sociais.>

O relacionamento entre Bruna e Neymar tem sido marcado por idas e vindas desde 2021, quando os dois iniciaram um affair. Em meio à gravidez de Mavie, o casal enfrentou rumores de traição por parte do jogador, o que culminou em uma separação logo após o nascimento da primeira filha, em outubro de 2023.>

No entanto, em julho de 2024, os dois voltaram a ser vistos juntos publicamente, inclusive trocando beijos durante um show do cantor Thiaguinho. O momento levantou suspeitas de reconciliação, que acabaram sendo confirmadas com a chegada de Mel.>