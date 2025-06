SURPRESA

Bruna Biancardi surpreende ao revelar casamento com Neymar: 'Já somos casados'

Influenciadora está grávida da segunda filha do casal

Bruna Biancardi pegou os seguidores de surpresa ao revelar que já está casada com Neymar. A influenciadora, que costuma ser discreta sobre os detalhes mais íntimos de sua relação com o jogador, compartilhou a informação após abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram.>