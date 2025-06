FOTOS

Bruna Biancardi aproveita Dia dos Namorados em spa, longe de Neymar

Influenciadora está na reta final da gravidez

Elis Freire

Publicado em 12 de junho de 2025 às 16:07

Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

Na reta final da gravidez, Bruna Biancardi, resolveu aproveitar o Dia dos Namorados nesta quinta-feira (12), em um spa relaxante no Rio de Janeiro. A esposa de Neymar compartilhou imagens desfrutando a experiência no Spa Bittencourt, longe do craque. Bruna está na capital carioca ao lado da filha Mavie, de 1 ano, enquanto Neymar está em São Paulo em programação de leilão beneficente. >

Durante a viagem, a influenciadora também compartilhou um registro ao lado da filha e uma amiga, se agasalhando do frio que tem feito na cidade., aproveitando o frio que tem feito na cidade carioca. Agasalhadas, mãe e filha curtiram o dia no condomínio em Mangaratiba, em uma propriedade de craque.>

Bruna Biancardi em spa no Rio 1 de 2

Com 8 meses de gestação, Bruna anunciou a gravidez ao público no final de 2024. Mel será a quarta filha de Neymar, que já é pai de Davi Lucca e Helena de outros relacionamentos, além de Mavie com a atual esposa.>

Na última semana, a influenciadora surpreendeu os seguidores ao revelar que já é casada com o pai de suas filhas. A novidade foi revelada ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram. “Quando vocês vão se casar?”, perguntou um seguidor. “Já somos casados no papel”, disparou.>