SOLIDARIEDADE

Claudia Leitte doa cachê de show para instituto beneficente: 'Objetivo de carreira'

Cantora se apresenta nesta quarta-feira (11) durante leilão em hotel em São Paulo

A cantora Claudia Leitte decidiu fazer uma boa ação em participação no Leilão Cidades Invisíveis, nesta quarta-feira (11) em São Paulo. Atração musical do evento beneficente, Claudia Leitte doará 100% do seu cachê ao Instituto Cidades Invisíveis — responsável pelo evento. >