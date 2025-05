VEM AÍ?

VÍDEO: Claudia Leitte lança música religiosa e fãs especulam carreira gospel

Cantora publicou reflexão e reforçou fé na biografia do Instagram

Claudia Leitte surpreendeu o público ao lançar a música “Espalhe Gratidão”, uma faixa com forte tom religioso em parceria com o cantor e compositor cearense Renno Poeta. O lançamento abriu espaço para especulações nas redes sociais sobre uma possível transição da artista para a música gospel.>

A canção traz uma mensagem de fé e agradecimento. “Hoje levantei com muita gratidão. Tomei um café, fiz minha oração. Vai ser um dia incrível. Com Deus na frente, tudo é possível”, diz um dos versos.>

Nas redes sociais, Claudia também tem demonstrado cada vez mais sua religiosidade. Cristã e batizada em 2012, a cantora compartilhou recentemente uma reflexão sobre fé e comprometimento com Deus. “Comprometimento com Deus. Entrar no ‘desconhecido’, sem a certeza que conforta, entendendo que pode ser pra nunca mais voltar, pra nunca mais ver o sol e o que está debaixo dele... Não dá pra ter esse tipo de fé somente aos domingos. Não dá pra viver apenas de religião... não, não é amor quando se espera algo em troca. É preciso consistência no relacionamento com Deus... INTEGRIDADE! FIDELIDADE!”, escreveu.>