JUSTIÇA DO TRABALHO

Claudia Leitte é citada em ação trabalhista de quase R$ 300 mil por jornada exaustiva e falta de direitos

Funcionário afirma ter trabalhado sem registro formal, com excesso de horas extras, ausência de descanso e pernoites na estrada

A cantora Claudia Leitte está sendo citada em um processo trabalhista que tramita na 75ª Vara do Trabalho de São Paulo, movido por um ex-funcionário da empresa Transportes MWD Moreira Santos LTDA. A ação, que tem valor de causa estimado em R$ 295.800,00, foi registrada no dia 31 de março de 2025 e denuncia uma série de violações de direitos trabalhistas durante o período em que o trabalhador prestou serviços para a equipe da artista. >

Segundo os autos, o funcionário era responsável pelo transporte de instrumentos musicais utilizados nas apresentações da cantora. “Sua principal atividade era o transporte de instrumentos musicais para os shows da cantora Claudia Leitte, realizando entre 5 e 7 apresentações por mês”, descreve a petição. Apesar de ser contratado pela empresa de transporte, o autor da ação aponta Claudia Leitte como beneficiária direta do serviço e, por isso, também responsabilizada no processo.>

O trabalhador afirma que atuou de forma contínua de outubro de 2022 a outubro de 2024 em condições precárias. Entre as irregularidades relatadas estão a ausência de registro formal de vínculo empregatício, realização de horas extras sem remuneração adequada, supressão de intervalos legais de descanso, não pagamento de adicional noturno e de periculosidade, além de situações degradantes durante as viagens. “Em diversas ocasiões, fui obrigado a dormir no caminhão na beira da estrada, porque não havia acomodação em hotel, a não ser quando a banda se hospedava”, relata na ação.>