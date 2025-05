ALÔ ALÔ

Flávia Alessandra, Flora Gil e mais: Salvador será palco do maior encontro de líderes mulheres do país

A 11ª edição do Power Trip Summit é promovido pela Marie Claire e pela Editora Globo

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de maio de 2025 às 07:00

Flávia Alessandra Crédito: Divulgação

A energia potente da Bahia será, mais uma vez, o cenário do mais importante encontro de líderes mulheres do país. A 11ª edição do Power Trip Summit, promovido pela Marie Claire e pela Editora Globo, acontece em Salvador nos dias 25, 26 e 27 de maio, no Hotel Fera, com uma programação intensa. Com o tema Intelligence: Influência | Inovação | Identidade, o evento retoma três pilares que vêm ganhando ainda mais força na construção do protagonismo feminino contemporâneo. Talks, performances, palestras e experiências imersivas vão dar o tom dos três dias do encontro, reunindo lideranças que representam diferentes áreas do conhecimento, da arte e da transformação social. >

A abertura no domingo fica por conta de Rita Batista, a mestre de cerimônias do evento e apresentadora. Ainda estão confirmados, na programação, nomes como Flávia Alessandra, Giulia Costa, Djamila Ribeiro, Flora Gil, Didi Wagner, Ana Maria Gonçalves, Macaé Evaristo, Ana Raia, Nivia Luz, Ana Fontes, Gabriela Duarte, Marina Sena e Daniela Mercury.>

Esta será a segunda vez que Salvador sedia o Power Trip Summit — a primeira foi em 2019, quando recebeu a terceira edição do evento. Agora, seis anos depois, a capital baiana volta ao centro da conversa com ainda mais força, reunindo lideranças femininas de todo o Brasil — CEOs, conselheiras, empreendedoras e representantes do Terceiro Setor — em uma jornada de conexão, conhecimento e celebração da diversidade.>

Destaque da semana>

Pedro Caldas Crédito: Divulgação

O estilista baiano Pedro Caldas embarca em junho para Moçambique, na África, onde irá ministrar uma formação em moda voltada à capacitação de empreendedores negros. O convite partiu da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), criada por Graça Machel - referência internacional em desenvolvimento social e viúva de Nelson Mandela. A ação tem o apoio do Ministério da Cultura de Moçambique e representa uma oportunidade inédita no país, que ainda não possui uma faculdade de moda. A proposta é oferecer formação técnica e criativa, impulsionando o empreendedorismo e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da região. “Esse projeto carrega um simbolismo muito forte de representatividade, conexão e fortalecimento dos laços entre Brasil e África. É uma oportunidade concreta de transformação e acesso ao conhecimento”, destaca Pedro.>

Formatura>

Michelle Marie Magalhães Gusmão acaba de se formar em Business Analytics e Gestão pela The Wharton School, conhecida tanto pelo seu rigor acadêmico quanto por ser a mais antiga escola de administração dos Estados Unidos. A cerimônia, semana passada, aconteceu na Filadélfia e reuniu familiares como os pais dela, Paula Magalhães e Arnaldo Gusmão. O padrinho, Luis Eduardo, também esteve presente, assim como a avó Michelle Marie. Michelle Gusmão agora se prepara um novo desafio – vai trabalhar no Goldman Sachs, em Miami.>

Michelle Gusmão Crédito: Divulgação

Tempero baiano>

Nara Amaral Crédito: Divulgação

Desde o ano passado a Latam vem oferecendo o Programa Sabor à Brasileira, no qual convida chefs de 5 regiões brasileiras a criarem um menu a bordo que represente sua cultura local. Disponível aos passageiros de voos internacionais com mais de 7 horas de duração, que partem do aeroporto de Guarulhos, a experiência gastronômica pretende apoiar, empoderar e dar visibilidade aos talentos femininos que despontam no setor. O sucesso foi tanto que agora a Latam dá início a uma nova fase do Programa e inclui chefs de diferentes países sul-americanos para desenvolverem juntas um menu exclusivo. Entre as participantes dessa segunda etapa estão Nara Amaral, dona do Di Janela, em Salvador, e Lorna Muñoz, chef do Travesía, na Isla de Chiloé, arquipélago localizado ao sul do Chile. A criação das chefs combina crocância e aroma em três pratos para lá de especiais. Em entrevista, Nara – nascida em Ipiaú - destacou o empoderamento feminino: “Somos mulheres e podemos estar onde quisermos”.>

Nova coleção>

O estilista Jardel Abade apresentou, na terça-feira, a nova coleção cápsula da J.A, sua marca de vestidos “ready to wear” (pronto para usar), lançada em julho do ano passado. O evento aconteceu no Palacete Tira-Chapéu, no Centro de Salvador, e revelou o resultado do projeto colaborativo desenvolvido com sete influenciadoras amigas da marca. As peças já estão disponíveis no atelier da J.A, localizado no Shopping Paseo, no Itagara, e também podem ser encomendadas sob medida. A produção do evento teve assinatura da Oceanu Creative.>

Evento festivo>

Para comemorar dois anos da RYK Motors, concessionária de veículos de alto padrão, os empresários Giovanni Avelino e Maurício Amaral reuniram clientes e parceiros, nesta quarta-feira, no showroom de mais de 1.000 m² na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. O ponto alto da noite foi a apresentação de “O Grande Espetáculo”, uma performance teatral com linguagem circense que prestou tributo à trajetória da loja. Fundada em 2021, a RYK Motors nasceu para dar continuidade à tradição da Trilha Bahia, antiga concessionária oficial da marca Troller em Salvador e na Região Metropolitana, que atuou no mercado por 14 anos.>

Em cartaz>