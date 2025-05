ALERTA DE GATILHO

Ex-Record faz forte denúncia sobre atendimento médico em UPA após crise

Demitido ao denunciar um ex-diretor por assédio, Elian Matte tem diagnóstico de burnout e depressão

O jornalista Elian Matte, ex-produtor da Record, voltou a enfrentar uma grave crise de saúde mental no último final de semana e precisou ser socorrido às pressas. Diagnosticado com síndrome de burnout e depressão crônica, ele foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Canavieiras, no norte da ilha de Florianópolis, após uma crise.>