CABELO NOVO

Do ruivo ao loiro! Veja os bastidores da transformação de Marina Ruy Barbosa

Atriz global mudou a cor do cabelo pela primeira vez na vida

Responsável pela mais recente mudança no visual de Marina Ruy Barbosa, o cabeleireiro Mario Henrique compartilhou nesta quinta-feira (22) os bastidores da transformação que deu o que falar nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o especialista em coloração revelou detalhes sobre o longo processo que resultou no novo cabelo da atriz. >