FAMOSOS

Loira? Marina Ruy Barbosa abandona o ruivo pela primeira vez e choca fãs com transformação; veja

Atriz, símbolo dos fios ruivos por quase 30 anos, surge loiríssima e reflete sobre autonomia de imagem

Marina Ruy Barbosa decidiu romper com um visual que a acompanhou por praticamente toda a sua vida pública. Nesta quinta-feira (22), a atriz surpreendeu seus seguidores ao surgir completamente loira pela primeira vez. Conhecida por seus cabelos ruivos naturais, uma marca registrada desde a infância, Marina compartilhou o novo look em um ensaio publicado no Instagram, marcando uma mudança que vai além da estética.>

A transformação foi realizada em parceria com a marca de produtos capilares TRUSS. No post, a atriz revelou que a decisão foi motivada por um desejo de redescoberta pessoal. "Quis me ver de outro jeito, explorar uma nova versão de mim mesma. Essa mudança representa também o desapego de como esperam que eu me apresente ao mundo", declarou.>