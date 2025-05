SOLIDARIEDADE

Bispo Bruno Leonardo doa R$ 100 mil para bebê na UTI em estado grave: ‘Guerreiro’

Líder religioso se comove com o caso do pequeno Asaff, internado na UTI

Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2025 às 13:42

Bispo Bruno Leonardo vai dooar R$ 100 mil para bebê em UTUI Crédito: Reprodução/Instagram

Um gesto de fé e empatia emocionou milhares de brasileiros nesta semana. O Bispo Bruno Leonardo, conhecido por sua atuação nas redes sociais e transmissões religiosas, doou R$ 100 mil para ajudar no tratamento do bebê Asaff, diagnosticado com uma cardiopatia congênita grave e atualmente internado em estado delicado na UTI. >

O líder religioso soube do caso após ser marcado por seguidores em diversas publicações online, principalmente pela avó do bebê, que tem feito apelos públicos por apoio e orações. Ao tomar conhecimento da situação, Bruno Leonardo rapidamente entrou em contato com a família, que vive no Maranhão.>

“Muitas pessoas me marcaram para eu conhecer a história dele... Pelas fotos e vídeos, você pode ver que essa criança é um guerreiro e merece a nossa oração, merece a nossa ajuda”, disse o bispo em um vídeo publicado em suas redes sociais, que viralizou entre os fiéis e internautas.>

Durante uma videochamada com os familiares, o bispo se comprometeu a cobrir todas as despesas da transferência para São Paulo, incluindo viagem, estadia e tratamento médico. “Eu vou fazer hoje aqui, agora, uma ajuda para vocês. Vou fazer um pix de 100 mil reais para garantir todo o suporte para que vocês possam ficar o tempo que for necessário até que ele faça a cirurgia”, anunciou, afirmando que o valor foi enviado imediatamente.>

Segundo Bruno Leonardo, a doação só foi possível graças à confiança e fidelidade dos fiéis que o acompanham. “Essa doação representa não apenas ajuda material, mas esperança, fé e vida”, afirmou.>