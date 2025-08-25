Acesse sua conta
Idoso atingido por Porsche de Gato Preto relata ter sido ameaçado por influenciador: 'Disse que ia me bater'

Edilson Maorano relembrou acidente e falou que o influenciador riu da situação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:42

Edilson Maroiano e Gato Preto
Edilson Maroiano e Gato Preto Crédito: TV Globo/Reprodução e Reprodução

O influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, se envolveu em um grave acidente de carro na semana passada, após o carro de luxo que ele dirigia, um Porsche, furar o sinal vermelho e atingir o veículo de Edilson Maorano. O representante comercial estava acompanhado do filho no momento da colisão, em São Paulo.

O Fantástico exibiu, no último domingo (24), uma reportagem sobre o caso, com novas imagens do acidente. Edilson também conversou com a equipe do programa, e relatou ter sido ameaçado por Gato Preto. "Perguntei do que ele estava rindo porque não era uma situação para rir, e ele ficou nervoso, disse que ia me bater, levantou do carro e foi contido pelos seguranças", contou.

O episódio aconteceu na última quarta-feira (20). O Porsche de Gato Preto, do modelo 911 Carrera Cabriolet, com preço inicial de R$ 980 mil, ficou destruído, assim como o carro de Edilson, que era usado no trabalho e tinha valor sentimental.

"Era uma herança do nosso avô, que faleceu recentemente, não faz nem dois meses, e o meu pai, aquele é o instrumento de trabalho dele", explicou o filho de Edilson. "Tá doendo ver ele não conseguir trabalhar mais, né?'', completou o jovem, que estava no banco do passageiro. Ele sofreu uma fratura no maxilar, ficou com o rosto inchado e precisou iniciar uma dieta líquida. Segundo o representante comercial, o filho tem apresentado crises de ansiedade após o acidente.

Edilson também relatou que Gato Preto e a namorada, Bia Miranda, deixaram o local sem ajudar as vítimas e nem sequer demonstraram preocupação com o estado de saúde das vítimas. "Em nenhum momento perguntaram se eu estava bem ou se tinha acontecido alguma coisa", disse.

O que dizem as defesas

Ao Fantástico, a defesa de Gato Preto afirmou que ele presta todo o apoio necessário às vítimas da colisão. Sobre os demais casos, os advogados dizem que trabalham para provar a inocência dele.

Já Bia Miranda não quis gravar entrevista e afirmou que tudo o que tem a dizer sobre o caso está em suas redes sociais. A defesa da influenciadora publicou nota nas redes sociais.

