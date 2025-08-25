Acesse sua conta
Bia Miranda reage após novas acusações contra Gato Preto virem à tona

Influenciadora se manifestou por meio de nota oficial sobre reportagem exibida pelo 'Fantástico'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:40

Bia Miranda
Bia Miranda Crédito: Reprodução

O acidente de trânsito provocado por Gato Preto na semana passada, em São Paulo, ganhou novos desdobramentos no último domingo (24). O motorista do carro atingido pelo influenciador afirmou, em entrevista ao Fantástico, ter sido ameaçado pelo namorado de Bia Miranda após a colisão. 

A reportagem da TV Globo reacendeu polêmicas envolvendo o casal. A matéria relembrou um episódio anterior, ocorrido em fevereiro deste ano, no Rio de Janeiro. Bia, grávida na época, se envolveu em uma briga física na porta de uma boate. Diante da onda de críticas, a dançarina, que foi vice-campeã do reality "A Fazenda 14", decidiu se manifestar.

Através de uma nota assinada por seus advogados e publicada nos stories do Instagram, ela reagiu: "Inicialmente, quanto ao episódio ocorrido no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, cumpre destacar que Bia Miranda também figura como vítima, sendo incabível qualquer tentativa de apontá-la como agressora", diz o texto.

Comunicado de Bia Miranda por Reprodução

Segundo o comunicado, Bia apenas reagiu a um ataque. "Esclarecemos que Bia não iniciou qualquer ato violento, tendo apenas reagido a uma agressão injusta sofrida. Os vídeos exibidos pelo programa Fantástico não retratam, em nenhum momento, a influenciadora agredindo a suposta vítima. O que se observa, unicamente, é um cenário de tumulto. Assim, rechaçamos com veemência as ilações contra Bia Miranda", declararam os advogados.

Ainda na postagem, os representantes da dançarina mencionaram as denúncias de violência doméstica, nas quais Bia teria sido vítima do atual companheiro. "No tocante às situações envolvendo violência doméstica, nas quais a influenciadora teria sido vítima de agressões por parte de Gato Preto, ressaltamos que cabe exclusivamente às autoridades competentes a apuração dos fatos e a adoção das medidas cabíveis, garantindo seu direito à privacidade e intimidade".

A nota também contesta falas atribuídas a uma pessoa que se apresentou como ex-assessor da influenciadora. "E, em continuidade, às declarações fornecidas por indivíduo que se diz ‘ex-assessor’ de Bia Miranda, informamos que tais alegações são inverídicas, uma vez que essa pessoa jamais exerceu qualquer função ou manteve vínculo profissional com a influenciadora, portanto, inexiste legitimidade ou veracidade em suas afirmações".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Novo vídeo mostra Gato Preto subindo em Porsche destruída e brigando com vítima

Fãs pedem para Felca investigar Bia Miranda e Gato Preto

Vídeo mostra Gato Preto detido nu com duas mulheres após acidente

Gato Preto é detido e solto após bater Porsche em SP

Imagens mostram Bia Miranda e Gato Preto com bebidas antes de acidente com carro de luxo

Na sequência, o time jurídico da influenciadora fala sobre a investigação que envolve Bia em suposta participação na promoção de jogos de azar, apurada na Operação Desfortuna da Polícia Civil do Rio de Janeiro. 

"No que se refere à investigação conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, denominada Operação Desfortuna, que apura suposta prática de crimes de lavagem de dinheiro e de jogos ilegais, esclarecemos que o processo tramita sob segredo de Justiça. A influenciadora está colaborando de forma plena e transparente com autoridades competentes e confia que, no decorrer da instrução, restará demonstrada sua completa inocência", diz o comunicado.

Sobre o acidente em São Paulo, os advogados reforçaram que Bia não dirigia o veículo no momento da colisão. "Por fim, em relação ao acidente de trânsito amplamente divulgado nos últimos dias, cumpre registrar que Bia Miranda estava na condição de passageira no veículo Porsche. A influenciadora manifesta sua solidariedade aos ocupantes do outro automóvel e tem prestado todo o suporte necessário, havendo, inclusive, tratativas em andamento para viabilizar um acordo que minimize os danos sofridos pelo motorista e pelo passageiro".

""Reafirmamos nossa plena confiança na apuração técnica e imparcial das autoridades competentes. Todas as questões de natureza jurídica estão sendo conduzidas com seriedade, cautela e total respeito ao devido processo legal", finaliza a nota.

