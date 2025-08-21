Acesse sua conta
Novo vídeo mostra Gato Preto subindo em Porsche destruída e brigando com vítima

Influenciador provocou grave acidente, foi preso e solto logo em seguida

  Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17:35

Inlfuenciador foi detido nesta quarta
Inlfuenciador foi detido nesta quarta Crédito: Reprodução

Um novo vídeo começou a circular sobre o influenciador digital Samuel Sant’anna, o Gato Preto, após ele ser preso nesta quarta-feira (20), em São Paulo. Nas imagens, ele sobe no que restou da Porsche destruída. Alterado, ele aponta o dedo para a vítima e bate boca, no local onde aconteceu o acidente de carro na Zona Oeste de SP.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Fãs pedem para Felca investigar Bia Miranda e Gato Preto

Vídeo mostra Gato Preto detido nu com duas mulheres após acidente

Gato Preto é detido e solto após bater Porsche em SP

Imagens mostram Bia Miranda e Gato Preto com bebidas antes de acidente com carro de luxo

Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em grave acidente e carro de R$ 1,5 milhão fica destruído

Nesta quarta, o influencer avançou o sinal vermelho, e atingiu um veículo em que estavam pai e filha. Edilson Maiorano, motorista de um Hyundai, foi atingido pelo automóvel esportivo avaliado em 1,5 milhão. O influencer foi detido no bairro do Tremembé, na Zona Norte de São Paulo, por volta das 10h desta quarta. Ele e a namorada Bia Miranda se envolveram em um grave acidente ao colidir com outro veículo e bater contra um poste na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Quando a polícia chegou para atender a ocorrência, o influencer já tinha saído do local e, por isso, não fez o teste do bafômetro. Esse teria sido o motivo da detenção no final da manhã. Gato Preto já foi solto. Há menos de duas semanas, Samuel havia sido detido uma outra vez após abordagem policial, sem motivo revelado.

Polêmicas e relacionamento conflituoso

O relacionamento de Gato Preto e Bia Miranda é cercado por polêmicas e acusações mútuas nas redes sociais. Bia Miranda chegou a denunciar Gato Preto por tê-la agredido a socos.

Em junho deste ano, a influenciadora gravou um vídeo nos stories do Instagram, confirmando ter sido agredida em um curto espaço de tempo por Gato Preto. A influencer afirmou que tinha acabado de receber um soco no rosto. Ofegante, ela diz que “está chamando a polícia”.

Alguns dias depois, Bia Miranda decidiu desabafar nas redes sociais após denunciar Gato Preto, por agressão. Aos prantos e com o rosto avermelhado, a influencer relatou estar exausta física e psicologicamente.

Após prestar queixa na delegacia, Bia Miranda passou por exame de corpo de delito por causa de dores nas costas, que ela afirma ter sido causada por chutes. Apesar das declarações, não obtivemos acesso ao conteúdo completo, pois os vídeos não podem mais ser encontrados em seu perfil no Instagram.

A influencer chegou a publicar um storie, afirmando que o conteúdo completo com sua declaração foi publicado no perfil de sua amiga, a influencer Ray Marcelle, e que os seguidores precisavam seguir imediatamente o perfil, pois Ray privaria seu perfil. Quando o perfil da amiga é pesquisado no Instagram, já está privado, impossibilitando o acesso ao depoimento completo da vítima.

A influenciadora chegou a publicar um áudio de Gato Preto no Instagram, em que revela momentos de tensão, briga e ciúmes com o ex-parceiro. “Estou avisando, você é gostosa, vão olhar! A sua bunda estava para fora! Estava porque eu estava olhando, estava atrás de você!”, disse ele, exaltado.

No áudio, a influencer rebate afirmando que não tinha culpa por estarem olhando para ela. Gato Preto então responde: “Eu me conheço, não vai dar certo isso, não. Eu vi no olho dele, eu segui o olho dele”, disse o influenciador em um trecho da gravação exposta pela blogueira.

A influencer ainda relatou, a partir do que obtivemos acesso, que parece estar sendo atacada nas redes sociais: “Parece que eu sou a errada”, afirmou.

Resposta de Gato Preto

O influencer também usou as redes sociais para se posicionar. Também na quarta, ele disse que a ex não o respeitava, em uma foto no stories. "Tenho provas de muita coisa, levei um soco a pessoa não teve respeito nenhum comigo me abandonou pra ir pra um after, dizendo que eu não elogiei? Dizendo que eu fiz isso e aquilo. Enfim, sou homem. Não sou otário, sabendo que eu não queria ir pra essa festa por motivos que eu estava com sensação estranha de que algo ia acontecer".

Nesta quinta-feira, 12, o influencer foi detido, em São Paulo, após denúncia de Bia Miranda, mas foi solto no fim da tarde. Em seguida, apareceu nas redes sociais, para tranquilizar os seguidores. Até o momento Bia Miranda não se pronunciou.

