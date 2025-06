ABALADO

Gato Preto se pronuncia após suposta agressão contra Bia Miranda: 'Vi mensagem no celular dela'

Influenciador não negou agressões, mas falou em 'mentiras' e 'falta de respeito'

Elis Freire

Publicado em 11 de junho de 2025 às 17:32

Gato Preto desabafa aos prantos após suposta agressão Crédito: Reprodução

Após Bia Miranda acusar Gato Preto de agressão, o influenciador foi às redes sociais dar a sua versão do acontecido. Através dos Stories do Instagram, ele não negou as agressões e relatou um episódio que teria envolvido traição por parte de Bia. Gato Preto disse ainda que recebeu um soco dela durante a discussão.>

"Enquanto estava comigo falava com outro no celular que ela dizia ser de trabalho. Mandando fotos temporárias para homem. Nada do que eu falar vai adiantar pelo simples fato de eu ser homem. Então eu prefiro ficar com a minha paz. Tenho provas de muita coisa, levei um soco. A pessoa não tem respeito nenhum comigo", declarou Samuel, conhecido como Gato Preto. >

Como uma forma se justificar a briga, onde teria agredido Bia, ele falou que a ex-A Fazenda "trocou família por putaria". "Me abandonou para ir para um after dizendo que eu não elogiei. Dizendo que fiz isso e aquilo. Enfim, sou homem. Não sou otário. Não queria ficar na festa por motivos que eu estava com sensação estranha de que algo iria acontecer. Terminamos por muitas coisas", disse ainda. >

Segundo ele, tiveram muitas mentiras envolvidas na exposição da situação por Bia, que disse ter feito um Boletim de Ocorrência contra Samuel. "Desta vez eu vou morrer lutando. Estou cansado de ser o filha da put*", Eu sou bonzinho demais. Eu vivi isso. A pessoa cobra uma postura que ela tem. Eu tô muito cansado [...] Eu odeio mentiras,", disse em vídeo, chorando. >

Em outro momento, ele chegou a mostrar alguns hematomas, que segundo ele, teria sido causados por um soco da ex A Fazenda. Gato Preto escreveu ainda textos relatando o que aconteceu e compartilhou nos Stories.>

Confira:>

A denúncia

Bia Miranda denunciou a agressão através de um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (11) . Segundo o relato, ela foi agredida com um soco no rosto e enforcada dentro de casa, logo após mais um anúncio de separação do casal.>

“Ele acabou de me bater. Olha como eu estou, me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, afirmou Bia no vídeo divulgado em seu perfil no Instagram. Na gravação, que foi deletada pouco tempo depois, é possível ouvir a voz do companheiro ao fundo dizendo que aguardaria a chegada dos agentes.>

A influenciadora também contou que o companheiro ameaçou levar a filha do casal, Maysha, nascida em abril deste ano. “Não estou acreditando nisso. Ele falou que vai pegar a Maysha. Me enforcou, quase que ele conseguiu”, completou Bia, visivelmente abalada.>

O episódio de violência doméstica teria ocorrido um dia após a influenciadora anunciar, mais uma vez, o fim do relacionamento com Gato Preto.>