É PAI OU NÃO É?

Bia Miranda relata visita de Gato Preto e fala sobre exame de DNA: 'Para poder processar logo'

Influenciador foi ver Maysha no hospital

Bia Miranda se abriu nas redes sociais e falou sobre a visita do seu ex-namorado Gato Preto para ver a sua filha Maysha - internada em UTI neonatal após nascer prematura aos 8 meses nesta quarta-feira (23). Quando ela já estava no hospital em trabalho de parto, o influenciador declarou que não era pai da criança. >

Ela ressaltou que o ex tem direito de ver a bebê e garantiu que ele sabe que é o pai sim . "Não é porque o Gato Preto vacilou comigo que ele não vaio poder ver a filha dele. Não é assim que as coisas funcionam. A filha é dele. 'Ah, mas ele comentou isso...'. Não importa! É dele e ele sabe que é dele. Vocês têm que entender que não é porque ele vacilou comigo que vou colocar 30 seguranças aqui no hospital e falar: 'Você não vai ver a sua filha'. Ele veio ver a Maysha e é um direito dele. Ele vai ver a filha dele", deixou claro através do Instagram. >

Sobre o estado de saúde da filha, ela falou que segue internada, precisando do carinho dos familiares. "Ela está entubada. A médica falou agora que o que ela precisa é do pai e da mãe, de escutar a voz do pai e da mãe. Daí eu vou ficar com egoísmo e se importando comigo, tentando resolver a minha situação com o Gato Preto agora? A gente tem que resolver a situação da Maysha agora. O que vai vir depois não importa. O importante agora não é sobre ele e eu. E, sim, a Maysha", ressaltou Bia. >