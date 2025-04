JOGOU NO VENTILADOR

Gato Preto espera Bia Miranda entrar em trabalho de parto para expor ex na internet: 'Não sou o pai'

A polêmica teve início quando uma internauta comentou em uma publicação

Na manhã desta quarta-feira (23/4), Bia revelou em seus stories que sua bolsa havia estourado e que estava a caminho da maternidade no Rio de Janeiro. Visivelmente nervosa, a filha de Jenny Miranda contou que não esperava que a filha nascesse antes do tempo: “Como eu não esperava a Maysha nascer agora de oito meses, eu não tenho um videomaker pra gravar o parto. A bolsa dela que eu mandei fazer ainda não chegou”, desabafou.>

O nome da bebê, Maysha, já havia sido anunciado anteriormente por Bia, fruto — até então — do relacionamento com Gato Preto. A nova declaração dele, no entanto, lança uma sombra sobre essa versão, e deixa em aberto o verdadeiro laço biológico com a criança.>