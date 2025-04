BOLSA ESTOUROU

Bia Miranda tem parto antecipado e diz que preparativos estavam incompletos: 'Não esperava'

Maysha é fruto do relacionamento da influenciadora com o cantor Gato Preto

A influenciadora digital Bia Miranda, de 20 anos, anunciou nesta quarta-feira (23) que entrou em trabalho de parto. Grávida de oito meses, Bia revelou por meio de suas redes sociais que sua bolsa rompeu e, imediatamente, seguiu para uma maternidade no Rio de Janeiro, onde deve dar à luz nas próximas horas.>

“Gente, a bolsa estourou. Estou sem reação, a gente está indo pro hospital”, disse a influenciadora em uma sequência de stories, visivelmente surpresa com o início precoce do parto.>

Já na maternidade, Bia tranquilizou seus seguidores. “Eu ainda não tô sentindo dor. Agora o médico vai vir aqui pra me ver e eu vou colocar isso aqui”, afirmou, mostrando o roupão hospitalar que usaria durante o atendimento.>

Em outro momento, Bia informou que estava com três centímetros de dilatação e compartilhou o momento da chegada da médica responsável pelo parto.>

Maysha é fruto do relacionamento da influenciadora com o cantor Gato Preto. Bia também é mãe de Kaleb, de 10 meses, de uma relação anterior com DJ Buarque.>