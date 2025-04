REALITY

Vitória roubada? Guilherme supera Renata no voto único, mas perde o BBB25

Campeã com 51,90% da média, Renata venceu graças à mobilização da torcida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2025 às 11:12

Vitória roubada? Guilherme supera Renata no voto único, mas perde o BBB25 Crédito: Reprodução/Globo

A final do Big Brother Brasil 25, realizada na última terça-feira (22), foi marcada por emoção, surpresa e uma revelação que deu o que falar nas redes sociais. Durante o tradicional Bate-Papo BBB, apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro na madrugada desta quarta (23), os finalistas Guilherme e João Pedro foram surpreendidos com dados detalhados da votação. >

Renata foi consagrada campeã com 51,90% da média geral dos votos, levando para casa o prêmio milionário. Guilherme, favorito para muitos, ficou em segundo lugar com 43,38%, enquanto João Pedro somou 4,72%. Mas o que chamou a atenção mesmo foi um detalhe do sistema de votação: se a escolha do campeão fosse feita apenas com base no voto único por CPF, Guilherme teria vencido com folga, alcançando 51,40% da preferência popular.>

O dado causou surpresa e reviravolta no estúdio do programa. A diferença aconteceu por conta do método de votação adotado pelo programa, que leva em conta tanto o voto único quanto o voto de torcida (voto múltiplo), somando os dois e dividindo por dois para formar a média final.>

Mesmo sem o título, Guilherme viveu momentos de emoção ao ver registros do apoio em sua cidade natal, Olinda (PE), onde a torcida fez questão de mostrar carinho com faixas, gritos e celebrações.>

Durante o reality, o fisioterapeuta conquistou mais do que seguidores (mais de um milhão em um único dia): ele também levou prêmios valiosos. Entre eles, um apartamento avaliado em R$ 260 mil e um carro de R$ 128 mil, conquistado na última prova de resistência. Pelo segundo lugar, ainda faturou R$ 150 mil.>

Enquanto isso, a vitória de Renata foi atribuída à organização e força da torcida nas redes. A bailarina venceu no cômputo geral com 51,90% da média, mesmo com 42,38% no voto único, contra os 51,40% de Guilherme.>