NOVA MILIONÁRIA

A bailarina venceu! Renata é a grande campeã do BBB 25

Cearense confirmou o favoritismo e levou para casa prêmio milionário

Elis Freire

Publicado em 23 de abril de 2025 às 00:32

Renata Saldanha venceu o BBB 25 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Renata Saldanha é a mais nova milionária brasileira! Após uma trajetória de posicionamentos firmes, embates ferrenhos e até a oportunidade de ir para a Casa de Vidro, a bailarina foi consagrada a campeã do Big Brother Brasil 2025 com 51,90% dos votos do público e levou para casa um prêmio de R$2.720.000. O resultado foi anunciado por Tadeu Schmidt em programa ao vivo nesta terça (22). >

Com torcida engajada no país, Renata, que entrou ao lado da amiga Eva, confirmou o seu favoritismo ao conquistar o 1º lugar nesta edição do reality. Guilherme foi o segundo colocado com 43,38% dos votos e João Gabriel o terceiro com 4,72%. Eles ganharam um prêmio de R$150 mil e R$50 mil, respectivamente.>

No discurso de consagração da campeã, Tadeu enfatizou a determinação da bailarina. "Renata, você fez tudo que poderiam pedir de alguém que vai para a Vitrine do Seu Fifi. Sabe aquelas caixinhas de músicas que você dá corda? O público deu corda e a bailarina voltou com tudo. Você está acostumada com isso. [...] Dona Eulália não passava a mão quando você perdia uma competição ela dizia 'alguém treinou mais que você'. Ela era sua inspiração, assim como hoje você é uma inspiração para muitas garotas. A caixinha de música nunca mais vai se fechar, seus passos entram para história. Sabe por quê? Porque você é campeã do BBB 2025", anunciou Tadeu Schimdt. >

Trajetória marcante

O jogo não foi fácil. A cearense foi a seis paredões durante a edição do programa e enfrentou com garra inúmeras provas de resistência na casa, ficando sempre entre as finalistas. Na primeira prova do programa, Renata e sua dupla Eva conquistaram a liderança após ficarem mais de 6 horas na dinâmica. >

Os apelidos e memes também marcaram a trajetória de Renata. O “Surucucu”, atríbuido pela rival Aline Patriarca foi um deles, além da marcante alcunha de “pomba suja” citada por Vinicius que gerou um grande desentendimento na casa. >

Ao lado da amiga Eva mais da metade dos 100 dias de confinamento, as duas que são amigas de infância mostraram ao Brasil o poder de uma amizade. Elas se conheceram ainda crianças em um projeto social de dança em Fortaleza e dividiram no BBB 25 inúmeras conquistas, festas e também alguns bate-bocas. >