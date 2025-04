POMPA

Veja os looks dos participantes do BBB 25 para a final

Participantes retornam a casa para grande final na noite desta terça (22)

É dia de celebração no BBB 25! O grande campeão será consagrado na noite desta terça-feira (22) e os participantes da edição retornam a casa para ver de perto quem vai se tornar o mais novo milionário. Os brother e sisters já foram registrados com os seus looks para este momento de pompa, com escolhas bem chamativas, do vermelho ao preto e com muito brilho.>